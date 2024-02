¡Oğulcan y Ömer hacen las paces!: “Te he echado mucho de menos”

Ömer no podía más y llegó al límite al ver el mal rollo que existía entre su primo y su novia. Oğulcan estaba enfadado con Süsen por no haber contado nada a nadie del accidente en el que Leyla perdió la vida.

Ella no se atrevió a explicarle a su primo el verdadero motivo de su enfado. Ömer les dejó clara una cosa: si no solucionaban sus problemas, no iba a querer tenerlos cerca.

Sin embargo, todo ha cambiado tras el atropello que casi acaba con la vida de Süsen. Oğulcan decide pasar página con el tema de Süsen , se reconcilia con ella y para que no haya más problemas, miente a su primo.

Se inventa que se enfadó con la joven porque ella sabía que Afra se iba a Alemania y que no se lo dio.

El joven le dice a su primo que quiere solucionar las cosas con él y acaban… ¡haciendo las paces! ¡Momentazo!