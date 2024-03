Ömer, emocionado al descubrir que sus padres van a casarse: “Es muy bonito”

La pareja siempre ha estado muy enamorada el uno del otro, pero por circunstancias de la vida tuvieron que separase. Años después se reencontraron y descubrieron que Ömer era el hijo de ambos.

Poco a poco se dieron cuenta que querían volver a darse una oportunidad y Ahmet, tras divorciarse de Şevval, le pidió matrimonio a Suzan.

Sin embargo, la madre de Sarp y Yasmin no se lo iba a poner nada fácil a la pareja y disparó a Suzan para evitar esa boda. Afortunadamente la bala solo le causó una pequeña herida, pero la joven decidió no denunciarla ante la policía, algo con lo que su hijo no estaba de acuerdo.

Ömer cuida de su madre, aunque tiene miedo de que la ex mujer de Ahmet vuelva a intentar matarla. Suzan, en cambio tiene dudas, sobre todo, cuando la mujer se entere que… ¡va a casarse con Ahmet! Además, decidió no enunciarla y está convencida de que eso ablandará el corazón de su enemiga.

Ömer no puede ocultar su alegría y sonríe al saber que sus padres van a casarse: “Es muy bonito y la vez es raro” ¡Nos vamos de boda!