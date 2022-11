Melisa le confiesa a Kadir la peor de sus sospechas: “Quizás estás enamorado de Cemile”

Melisa está cansada de que Kadir siempre esté pendiente de Cemile y que se preocupe tanto por ella.

La joven va más allá y le dice que entiende perfectamente que su tío esté enfadado con él ya que Cemile les robó el dinero.

“¿Cuáles son tus intenciones con ella?”, se atreve a preguntarle Melisa a Kadir, muerta de celos.

Kadir intenta cambiar de tema, pero Melisa no se va a quedar callada. Se arma de valor y le dice que si el motivo de que se enfrente a toda su familia por Cemile es porque está enamorado de ella.

El joven se queda sin palabras y le dice que se va de allí para no decirle cosas de las que pueda arrepentirse: “Es la primera vez que veo que no me conoces”.