Enigmas laberínticos en Gran Hotel

ESTA NOCHE EN GRAN HOTEL

Alicia, Julio y Maite interrogan al padre Grau siguiendo la pista de la cita que encontraron y que rezaba "En Caín era la verdad". Lo que parecía una cita bíblica parece no tener nada que ver con las Sagradas Escrituras. A las dependencias del Agente Ayala llega un telegrama que dice, "No es en la biblia donde han de buscar si no en las habitaciones, hay un orden en su desorden". ¿Llegarán al fondo del enigma?