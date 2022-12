Angy Fernández: "Paula y Gorka siguen juntos"

Angy Fernández nos cuenta que Paula y todos los compañeros que ya no están vuelven para el final y que el reencuentro ha sido maravilloso." Estamos todos súper contentos, con la sonrisa de oreja y oreja". "Va a ser muy emotivo y vamos a estar llorando todo el rato", aseguraba antes de grabar la secuencia final

"Hemos sido una gran familia"

Aprovechamos la ocasión para preguntarle a Angy sobre Paula y nos contó que no sabía si había triunfado en la música, "pero lo que está claro es que vuelve con Gorka, sigue con él". A quién se han dejado en casa, ha sido a Isaac pero nos asegura que está muy grande y muy bien.

Angy no ha estado en la última temporada de Física o Química pero no por ello ha dejado de ver la serie, "he estado muy pendiente, he visto los capítulos y se les echaba mucho de menos".

"Hemos sido una gran familia y no lo voy a olvidar en mi vida", concluye la joven actriz que agradece enormemente a los fans estos cuatro años de compañía.