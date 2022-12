Adam Jezierski: "Espero que os guste el capítulo"

Con motivo del final de Física o Química, Adam Jezierski vuelve con el resto de sus compañeros. "Me enteré y me dio mucha pena. Cuando me llamaron para este cameo en el último capítulo yo encantado".

"Es muy bonito reencontrarse con toda la gente"

Pena, es la palabra más repetida por Adam que pese a no creerse que FoQ termine para siempre, está contento por el éxito cosechado.

Sobre Paula, Adam afirma que les va muy bien, "al menos vuelven juntos, y si es así es porque les va muy bien".

Adam se despide con un mensaje a los fans de la serie. "Un besazo enorme, gracias, sobre todo gracias por todo porque la legión de fans que hemos tenido es muy complicado conseguirla otra vez. Espero que os guste mucho el último capítulo y sobre todo la última escena que es en la que estoy yo", bromea el actor.