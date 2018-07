Elvira Mínguez: "Vais a estar muy contentos de estar enganchados a El tiempo entre costuras"

En cuanto a libor ha explicado que lo leyó hace más de un año: "Cuando me dijeron que tenía posibilidades para interpretar a Dolores me marché corriendo a comprarlo".

Respecto a la serie, afirma que "es una historia de personajes, y los más importante es cómo están tratados. Me gustó mucho las consecuencias que conllevan todas los actos que ocurren con el paso del tiempo".

Asimismo, asegura que el éxito de la novela se debe a que consigue empatizar con el lector. Además, añade que "la series muy fiel a la novela porque María Dueñas ha hecho un trabajo fantástico con los guionistas".

También nos ha hablado de su personaje: "Interpreto a Dolores, la madre de Sira. Es una mujer que se caracteriza por su dignidad. Se queda embarazada y decide tener a su hija sin la ayuda del padre".

Finalmente, cuando le hemos preguntado si ha viajado a Marreucos, Elvira ha contestado que es la primera vez que ha estado en Marruecos: "No puedo decir mucho porque he grabado poco, pero la gente del equipo está encantanada con esta localización".