Águeda Mesía es una mujer vitalista que ha sabido sobreponerse a las distintas circunstancias y calamidades que se ha ido encontrando por el camino. Luchadora incansable, Águeda cambió radicalmente su mentalidad, eliminó complejos y decidió que llorando no se llegaba a ningún sitio. Pasó a ser una dama elegante.

Águeda es la madre de Pepa. De familia de rancio abolengo y excelente posición económica, cuando la parió era muy joven. Demasiado joven y temerosa para enfrentarse a su anciano padre y decirle que estaba embarazada, pero no tan tonta como para no darse cuenta de que el hombre que la embarazó era un demonio en cuyas manos no quería que su hijita cayera bajo ningún concepto. Águeda dio a luz con una partera a la que entregó su recién nacida confiando en que se la llevaba a esa gente. Tres años después, su padre murió y heredó todo su imperio, fue a buscar a la cría pero se encontró con que nunca había llegado a manos de la familia con al que ella acordó dejara su hijita.

Buscó a la partera y a su hija sin éxito. Se casó con un hombre mayor que ella que ya tenía un hijo, Olmo, y nunca dejó de buscar a la niña, hasta que por fin la encontró en Puente Viejo.