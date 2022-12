Raimundo no puede evitar pensar en Francisca

Francisca finalmente recibe a Fulgencio que trae noticias del proceso que ya conoce.

Mauricio hace que Fe se comprometa a olvidar las catacumbas que ha descubierto; no debe entrar ahí nunca más.

Carmelo informa a Severo sobre María y éste decide que irán al pueblo a recabar más información. Se pone a disposición de Raimundo y su familia, pero rechazan su ayuda. En esas aparece Mauricio; Severo se presenta dejando claro al capataz que actúa por motivos que no caducan. Mauricio explica a Bosco su encontronazo con Severo, y cree que Francisca no ha dicho toda la verdad respecto a su relación con Severo. Parece que se confirma cuando Mauricio y Bosco aluden a la madre de Severo, pues Francisca siente que le tiemblan las piernas.

La búsqueda sigue sobre el terreno. Alfonso se une a las fuerzas del orden por ser más efectivos.

Aurora habla con Lucas de amor y de relaciones ensalzando el romance entre María y Gonzalo y termina hablando de su propia relación con Conrado no sin cierta nostalgia. Aurora explica a Candela que ha mentido a Lucas sobre Conrado y ella, haciéndole ver que tienen una relación perfecta cuando no es así, y no entiende por qué.

Hipólito se solidariza con Mariana y su dolor. Está a punto de contarle la verdad sobre Quintina.

A los allegados llega la noticia de que la Guardia Civil suspende la búsqueda de María y Esperanza.