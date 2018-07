'El secreto de Puente Viejo' celebra su 7º aniversario como la serie diaria más vista de España

La más vista de España

'El Secreto de Puente Viejo' continúa su exitosa andadura tras haberse convertido en la ficción más longeva de la televisión española. La serie de Antena 3 goza de una gran salud y continúa conquistando a sus seguidores, que hacen de ella la ficción diaria más vista de España.

Desde su estreno, 'El Secreto de Puente Viejo' promedia 1.713.000 espectadores por capítulo (16,4% de cuota de pantalla). La ficción mejora sus registros hasta el 18,9% entre el público femenino.

Así es el capítulo del 7º aniversario

Coincidiendo con el 7º aniversario de 'El Secreto de Puente Viejo', la exitosa serie de Antena 3 emite este viernes su capítulo número 1.769. En él, Saúl informa de la extraña ausencia de algunos trabajadores y Mauricio promete enterarse. A pesar de que la excusa es una pandemia, Laura no sabe nada de ninguna enfermedad.

Larraz ha mentido a Saúl: en secreto organiza y apoya la revolución de los jornaleros. Y acto seguido, Raimundo regresa a casa con la certeza de que corren rumores de levantamientos en el país.

Severo vio a Irene con un niño del que llegó a pensar que era su hijo; ha mentido y nada tiene sentido, pues el niño se le echó en brazos como si fuera su madre, pero ella dijo que nunca había encontrado a su hijo… Así, Severo pide sutilmente explicaciones, y ella se las da pero él no le cree: ahora sí, la acusa de mentir. Pero ella insiste en que es verdad y da explicaciones lógicas ante las que Severo no tiene argumentos para rebatir. Severo va a buscar a Irene pero no está. ¡Se ha ido de la posada!

En la fiesta de recepción previa a la boda, Saúl sugiere a Julieta la posibilidad de fugarse juntos y ella no se amilana, si quiere que se marche con ella, debe pedirlo a las claras.

Un gran éxito internacional: emitida en más de 60 países

'El Secreto de Puente Viejo' cuenta con importantes reconocimientos, entre ellos el Premio Iris del Jurado otorgado por un jurado profesional de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión “por contribuir al impulso, desarrollo y fortalecimiento de la industria audiovisual española creando una fábrica de contenidos que genera más de 1 capítulo al día y por ser una cantera de talento profesional que ya ha cruzado fronteras convirtiéndose, además, en éxito internacional”.

La serie original de Atresmedia ya ha podido verse en más de 60 países y destaca el gran éxito que cosecha en Italia, donde lleva más de cuatro años en emisión. Allí, se ha convertido en un fenómeno social y de audiencias, proclamándose casi a diario líder en su franja, alcanzando a diario casi tres millones de espectadores y superando el 20% de cuota de pantalla.

Además de la buena acogida que ha tenido en algunos canales latinoamericanos, la serie se ha visto también en Vietnam, donde se convirtió en la primera serie española en emitirse en este país, y la primera ficción diaria española en llegar al Sudeste Asiático. ‘El Secreto de Puente Viejo’ ha sido emitida, entre otros, en canales de Chile, Bulgaria, Polonia, Serbia, Montenegro, Bosnia, Eslovenia, Croacia, Macedonia, Ucrania, Hungría, Georgia, Chipre, Lituania, y Estados Unidos.

Y en internet…

En el site de 'El Secreto de Puente Viejo' los seguidores de la serie podrán encontrar un especial sobre este séptimo aniversario. En él, algunas de las caras más conocidas que han pasado por la serie enviarán su felicitación y recordarán sus mejores momentos. Además, los 8 actores que han participado en todas las temporadas de la serie nos contarán cómo afrontan el futuro de esta ficción que cada día atrapa en la televisión y en Atresplayer a millones de espectadores.