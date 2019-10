La historia de Francisca y la tía Eulalia ha sido un constante tira y afloja desde el principio. Tanto una como la otra miran por su único interés y no parece que los lazos de sangre que las unen sean suficientes para rebajar su nivel de maldad. A lo largo de los años en los que han coincidido en Puente Viejo, tía y sobrina han tenido numerosos encuentros en los que desatar una situación incómoda o injusta para su rival. Hemos recopilado algunos de ellos en los que, por influencia de terceras personas o no, se han hecho mucho daño. ¿Cómo será el regreso de la tía Eulalia? ¿Cómo será ese momento en el que se vean las caras por primera vez después de tanto tiempo? ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar la tía Eulalia por vengarse de su sobrina?

Por influencia de Cristobal Garrigues y por verse sometida a él, Francisca confiesa un gran secreto que la tía Eulalia le contó en el pasado. A pesar de que Garrigues lo negase con rotundidad, Francisca sabe que lo que su tía le contó en ese momento era completamente cierto. Esta es una de las pruebas que demuestra que Francisca ha traicionado la confianza que ella y su tía tuvieron en el pasado.

Cristóbal Garrigues se convertía en uno de los hombres con más poder de Puente Viejo sobre Francisca Montenegro y la tía Eulalia. El hombre decidía sobre el futuro de ambas y hasta ordenó el ingreso de Eulalia en un centro psiquiátrico, algo que Francisca no pudo evitar en el pasado. Este hecho de que Francisca no hubiese luchado por evitarlo, hacer que Eulalia tenga un gran resquemor hacia su sobrina. Le destrozó la vida e hizo que se convirtiese en una persona completamente diferente por causas no justificadas.

Pero Eulalia también tuvo sus momentos de maldad con su sobrina. Mientras Francisca Montenegro estaba retenida en su habitación y muy falta de fuerzas, Eulalia la visita para ofrecerle un suculento plato con el que recuperar algo de energía. Lo que Francisca no se esperaba en ese momento, era encontrar un plato de ratones.

Además de esta clase de torturas, Eulalia también se metió en la relación que Francisca mantenía con Raimundo Ulloa. Fue la encargada de hacer pública su relación y contar lo que Francisca Montenegro quería mantener en secreto. La gravedad de este asunto, hizo que la conversación en el patio de La Casona se transformase en una disputa entre ambas.

Estos son algunos de los momentos en los que hemos visto un enfrentamiento claro entre ambas pero... ¿Qué ocurrirá cuando se vuelvan a encontrar en Puente Viejo después de todo lo que ha pasado? ¡Lo descubriremos en las próximas semanas en 'El secreto de Puente Viejo' pero recuerda que puedes adelantarte a la emisión en televisión en ATRESplayer PREMIUM!