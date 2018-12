MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1965

Antolina aprovecha la cena con Isaac, Marcela y Matías para atacar a Elsa: "Está loca". Asegura que ya se dio cuenta desde el primer momento en el que trató con ella. Acusó a Antolina de estar compinchada con su hermano Jesús para arruinar su boda con Isaac y lo que es peor: de quererla matar. Antolina se defiende diciendo que no tiene ninguna prueba. "¿No me conocéis lo suficiente para saber que no soy capaz de hacer algo así?", les pregunta.