MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.871

Los celos de Prudencio son cada vez más evidentes y no duda en mostrárselo a Julieta, "me hubiera dado a tiempo a volver con vosotros, pero preferí escuchar como os reíais hasta las tantas". Por si no tenía suficiente, alguien está descolocando sus papeles. Mauricio recuerda haberse encontrado a Julieta sola en la biblioteca y empieza a atar cabos.