MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.918

Matías necesita hablar con su abuelo Raimundo, a pesar de la presencia de Don Anselmo. Quiere hablar de la conversación que mantuvo con Gonzalo. Él necesita y cree que lo correcto es llamar a sus padres para explicarles todo lo sucedido, pero para Gonzalo esa no es la solución. Raimundo no se sorprende de la respuesta de Gonzalo y exige a Matías que le prometa que no va a hacer ninguna llamada a su padres, "lo último que necesitan es una llamada que les alerte".