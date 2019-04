Lucas busca la verdad inconfesable de Emilia

MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1472

Emilia recibe una cercana visita en prisión. Es Lucas, que quiere aclarar con la mujer que se declaró asesina de su esposa. No se cree que haya sido ella la verdadera culpable de su muerte y quiere hacer justicia. Emilia calla, afirmando que ella no fue quien virtió cianuro en su copa. La desesperación inunda a Lucas pero las palabras no salen de la boca de Emilia.