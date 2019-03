Julieta y Saúl engañan al pueblo luchando por su romance

MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.657

Después de presenciar la escena en la que Julieta y Saúl discuten y rompen su relación en público, a los habitantes del pueblo no les queda ninguna duda de que Saúl y Julieta ya no están juntos. Lo que ellos no saben es que, en realidad, es un plan entre los dos jóvenes para seguir juntos y para que Francisca Montenegro no se entrometa en su relación. ¡Parece que esta vez el amor triunfa en Puente Viejo! ¿Conseguirán que la señora Montenegro se entere de sus planes?