MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.919

Elsa no se quiere separar ni un segundo de su padre. Consuelo sabe que necesita apoyo y decide visitarla. Elsa no puede creer lo sucedido y vuelve a repetir a Consuelo que la última vez que vio a su padre estaba mejorando. "Por favor, tiene usted que creerme", suplica. No cumple sus objetivo y lo único que le queda es despedirse de su padre. ¿Conseguirá que alguien en Puente Viejo confíe en su palabra?