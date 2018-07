Adela, preocupada por Leticia al no aparecer en la estación

MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.874

Carmelo no aguanta más tiempo en casa esperando a que Adela e Irene lleguen de la estación con Leticia. Carmelo le dice a Severo que va a ir a buscarlas y que se mantengan en contacto por si se cruzan por el camino. Cuando Carmelo va a salir de casa, entran Adela e Irene. Leticia no ha aparecido en la estación. Adela afirma que su amiga es una persona muy previsora por lo que no es posible que haya perdido el tren. ¿Que habrá pasado?