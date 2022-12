Fernando pide a Cipriano que vuelva inmediatamente a Puente Viejo

El Tribunal da la razón a Gonzalo, a partir de ahora es libre para abandonar sus votos. Pide a Aurora que lo guarde en secreto. No quiere hacerlo público.

Aníbal cede y deja que Isidro vea a Rita. Ella niega estar siendo maltratada y lo explica todo. Más tarde Aníbal bajará a La Casa de comidas para decir que su mujer, Rita, no volverá a trabajar allí. Emilia se opone pero no hay nada que pueda hacer contra la voluntad del marido. Emilia no se conformará e irá a ver a Rita para ver si es esa su voluntad, para su sorpresa, sí, parece serla.

Nicolás confiesa a Quintina que está en un sinvivir con Mariana.

Fernando entrega el huevo de Fabergé al usurero como prenda por el pago que le pidió. María ha echado en falta la joya. Fernando se justifica con que prepara algo para ella y el bebé. Fernando llama por teléfono a Cipriano y le pide que vuelva a Puente Viejo inmediatamente.

Fernando discute con don Anselmo por la vista judicial a la que se enfrenta su padre. Terence se entera de que Olmo puede salir en libertad.

Hipólito se prueba el uniforme de policía y Pedro, siguiendo la moda de la policía montada de Canadá, le hace entrega de un asno como montura.

Conrado se acerca a Aurora, que le reprocha que la bese cuando está casado.