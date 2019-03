María Bouzas: "Me encantaría que Francisca y Raimundo acabasen juntos"

Hemos estado con María Bouzas en el madrileño Café Comercial, donde nos hemos estado tomando un café con ella y nos ha contado muchas cosas sobre Francisca y Puente Viejo.

Hemos podido comprobar una vez más que María no se parece en nada a la malísima Francisca Montenegro, "Me encanta hacer de mala, me lo pasó genial". Los espectadores e internautas nos lo pasamos muy bien con ella, con su sarcasmo y su maléfica manera de ser.

También hemos descubierto un poco más a María Bouzas, que hace en su día a día y nos ha contado lo que le gustaría para su personaje "Me encantaría que Francisca y Raimundo acabasen juntos". Nosotros también lo estamos deseando desde la web.

Además, defiende a la Montenegro "Todo lo que hace lo hace por su familia", "ella, a su manera, quiere a los suyos", sabemos que Tristán es su niño bonito pero y ¿soledad? ¿Habrá reconciliación entre madre e hija? Nos cuenta que "los polos iguales terminaran entendiendose".

Nos ha confesado que si le hubiese tocado vivir en aquella época hubiese preferido ser una Castañeda, porque sus relaciones humanas son verdaderas, pero "en la ficción prefiero hacer de la mala"

¿Quieres saber con quién se tomaría un café Francisca Montenegro? También nos lo cuenta.

María está encantada con el éxito de la serie, "es el mejor premio para nuestro oficio". Y desde aquí esperamos que siga por mucho tiempo.