Chico García: "Severo quiere ver a la Montenegro en el infierno"

Chico García nos habla de su personaje, Severo, en 'El secreto de Puente Viejo'. El actor confiesa estar encantado con la relación que ha surgido entre su hermana y Lucas, aunque reconoce que al principio "no le convence mucho" debido a ese papel protector inevitable de hermano mayor. "Viendo el efecto que va produciendo en Sol, Severo lo va aceptando poco a poco y lo va viendo con buenos ojos. Tanto es así, que llega a decir que mejor partido no va a encontrar Sol en la vida", asegura.

García nos cuenta que su personaje se siente feliz teniendo a su hermana por fin al lado. "Él lo que ansía y desea sobre todas las cosas es estar junto a ella", afirma el actor, por lo que "jamás se va a arrepentir de haberla llevado a Puente Viejo". Su objetivo ha sido siempre encontrarla. Una vez que la tiene cerca, lo único que espera de ella es que su amor por ella sea correspondido. "El amor de Sol hacia Severo es el pago que Severo busca", sostiene.

La felicidad por Sol no ablanda a Severo, quien no se rinde en su venganza a Francisca Montenegro. Sin embargo, su hermana "va a ser muchas veces un contrapunto a esa venganza", ya que el dolor en la Montenegro no le devolverá los años perdidos y su mala vida. Ese argumento le hará convertirse en "el pepito grillo de la conciencia de Severo", tal y como nos adelanta García.

Aun así, Severo no cesará en su empeño. "Quiere ver a la Montenegro en el infierno por encima de todo. Ni el haberse reencontrado con su hermana le ha saciado ni una pizca el sentimiento de venganza y odio que siente hacia ella. La quiere hundir, la quiere destrozar", concluye el actor.