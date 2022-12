Conrado sabe que Lesmes puede saber más de lo que cuenta

María, inconsciente, arde de fiebre. Tiene pulmonía. Su vida corre peligro. Mientras, Gonzalo sigue buscando desesperado. Admite sentirse culpable por no haber hecho caso a María cuando dijo que Fernando estaba aquí. Gonzalo le pide perdón por no haberla escuchado y por no poder encontrar a la niña, pero María no le escucha, está inconsciente por la fiebre, lo hace a modo de desahogo desesperado.

Se confirma que el derrumbamiento del establo de los Buendía fue intencionado, alguien los quiere perjudicar y se proponen encontrarlo.

Conrado cree reconocer la pitillera de Humberto, su compañero en la época de la presa y que ha muerto en Otero recientemente, en el dispensario de Lesmes, lo ha reconocido por el tacto, porque tiene las iniciales inscritas en ella. Conrado comparte sus sospechas con Aurora; puede que el médico sepa más de la muerte de Humberto y Evaristo de lo que dijo. Le pide que, en ausencia de Lesmes, busquen la pitillera, así, ambos se disponen a buscarla mientras éste está de viaje.

Lesmes ha recibido un telegrama de su “hermana” que no es otra que Jacinta. Así, se reporta a Jacinta, pero ella lo recibe con reproches y un sonoro bofetón.

Francisca recibe el rechazo de Emilia cuando ésta se ofrece a ayudarle con las reparaciones de su casa.

Francisca pide a don Anselmo que intente averiguar qué le pasa a Bernarda para poder consolarla, pero antes de que esto ocurra, Bernarda, muy blandita, llora en brazos de la doña.

Nicolás llega por sorpresa. Supo que estaba mal y lo ha dejado todo por venir al lado de Mariana.