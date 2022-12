Celebramos el Día del Padre con Carlos Serrano y Iago García

Los actores Iago García y Carlos Serrano interpretan a Olmo y Fernando Mesía en El secreto de Puente Viejo. Padre e hijo respectivamente, nada bien intencionados, algo macabros y siempre tramando algo.

Por motivo del Día del Padre nos hemos reunido con ellos en el restaurante madrileño 'Luna de Alcalá' para que nos hablen de sus personajes y de la relación extraña que tiene entre padre e hijo "Nuestra relación no es como la de un padre con un hijo, de hecho Fernando muchas veces adopta el rol de padre".

¿Qué le gustaría a Iago que Fernando hubiera heredado de Olmo? "Esa nobleza que le caracteriza" responde irónicamente. "A mi me hubiese gustado heredar el dinero o el chalet en el Pardo" dice divertido Carlos Serrano.

¿Qué le regalaría del día del padre de Fernando a Olmo? "Un billete de ida, sin vuelta" dice Carlos. Iago dice que Olmo podría esperar "una ventana abierta y una caida casual".

Hemos querido saber si a Carlos le gustaría ser padre: "Sería una trama bonita, pero ahora me veo muy lejos de interpretar a un padre. Si lo fuera no sería como Olmo, me quedaría al lado de María, aunque si sería un poco dejado".

Hemos querido saber su opinión de quién es el mejor padre y el mejor hijo de Puente Viejo para ellos.

También hemos querido saber si celebran el Día del Padre "es una buena excusa para juntarse, cenar, beber y tener grandes charlas". Y nos han recordado los regalos más especiales que les han hecho a sus padres.

