¿Volverá Hernando a los Manantiales?

Capítulo 1351: lunes 20 junio

Hernando jura que es inocente, y, a pesar del riesgo, Matías accede a ayudarle. Elías trata de hacerse con el control de la casa y de la empresa, pero Camila ha conseguido superar con éxito el primer escollo empresarial: todo apunta a que será ella misma la que se ponga manos a la obra con el timón de todo.

Matías intenta sonsacar a Elías y lo consigue: con tal de malmeter contra Hernando, le habla de Cerceda. Matías cuenta a Hernando cómo dedujo que estaba aquí y cómo están las chicas. A cambio, le pide que él le cuente por qué se ha escondido aquí y qué fue lo que pasó en verdad en Cerceda.

Severo jura que Francisca pagará los desprecios infligidos a su hermana. Severo cuenta lo ocurrido en casa de la Montenegro y pide a Carmelo que esté alerta para repeler el ataque de la Montenegro.

Don Berengario prohíbe tajantemente a Gracia hacer el desfile de maniquíes.

Sol se ha recuperado de su duelo y junto con Lucas sigue pendiente de la Fundación... pero lejos de Candela.

Beatriz se pregunta qué relación tuvo con Hernando y su familia y pregunta a Camila.

Capítulo 1352: martes 21 junio

Camila experimenta cada vez con más fuerza esa sensación irracional de que hay alguna presencia.

A la par ella, Camila, sigue pensando en la manera en la que contar a Beatriz que Hernando es en realidad su padre, al tiempo, la chica sigue preguntando por lo que allá encontró Elías. El tema parece incontenible.

Además, las cosas empiezan a ponerse mal para el negocio de Los Manantiales, y un buen número de clientes rompen los contratos firmados por la ausencia de Hernando. Quizás Elías no vaya desencaminado respecto a la necesidad de buscar una solución permanente al problema de la desaparición del dueño de la empresa.

Emilia explica a don Anselmo sus dudas sobre Cristóbal, procurando que Raimundo no se entere.

Mauricio exige a la doncella que tienen “infiltrada” en la Quinta una mayor labor de espionaje. Mauricio se reporta con Francisca sobre su encuentro nocturno con Puri: colaborará.

Los hermanos de Matías descubren la novia rica que se ha echado su hermano, lo que no hace sino aumentar el peligro para el chico.

Sol recibe un presente para su bebé a la par que lo hace Candela. Quien lo ha enviado no sabe que Sol tuvo un aborto y que nunca será madre.

Capítulo 1353: miércoles 22 junio

Los hermanos de Matías le insisten en que les ayude a dar su último golpe. Beatriz regresa y Matías le oculta su conversación con sus hermanos. Zacarías y Amador explican a Matías su plan para el atraco, pero éste sigue negándose a tomar parte.

Sol no aguanta la tensión por el erróneo regalo recibido y se marcha de la Quinta. Lucas va a consolar a Sol, a la que le preocupa que todavía no hayan llegado las vacunas.

Mauricio informa a Francisca de las cosas que Puri le ha contado que suceden en la Quinta.

Hernando comienza a plantearse salir de su escondite y demostrar su inocencia. Pero mientras, las cosas siguen igual de mal con la empresa, hasta el punto de que Elías da a entender lo beneficioso que resultaría que Hernando estuviera muerto.

Fe intenta convencer a Mauricio para que participe en el desfile de maniquís que está organizando Gracia. Luego lo intenta con Alfonso con el mismo poco éxito, y luego éste liará a Ramiro para que traten de convencerle a él.

Ramiro no ha obtenido noticias sobre Garrigues, es como si no si existiera o tuviera la información clasificada. Todo empieza a ser muy extraño en este hombre con plenas facultades para hacer y deshacer a su antojo en el pueblo. Cristóbal advierte a Emilia de que ha estado ausente para parar la información que pide Ramiro, también advierte de que van a pagar por ello.

Capítulo 1354: jueves 23 junio

Elías propone encontrar un cadáver y hacerlo pasar por el de Hernando. Camila se niega.

Hernando no quiere contarle a Matías lo que ocurrió en Cerceda porque no quiere perjudicar a gente que es muy importante para él… Matías le informa de los problemas empresariales y Hernando entiende que tiene que hacer algo para agilizar los procesos empresariales. Así, Camila encuentra un documento que la autoriza a hacer gestiones en nombre de Hernando.

Severo se ofrece para echar una mano con las vacunas y no admite un no por respuesta, algo que Lucas acepta de muy buen grado. A la Quinta llama una mujer preguntando por Sol, pero de momento, al no encontrarla en casa, no da más detalles de cómo contactar con ella ni de su identidad.

Ramiro intenta escaquearse de participar en el desfile de maniquíes, pero no lo consigue.

Mauricio informa acerca de las indagaciones de Puri en la Quinta: esperan que les llegue hoy un sobre importante. Lo que no sabe Mauricio que Puri ha caído en la trampa de Carmelo, quien ha inventado esos documentos para descubrir a la empleada infiltrada. Al final, cae en la trampa que le han tendido Severo y Carmelo.

Emilia consigue parar la amenaza que se cierne sobre Alfonso y Ramiro, pero para ello, promete aliarse con él sin reservas; difícil pacto. Así, el intendente planea ir ya a por doña Francisca, para lo que necesita a Emilia dentro de la Casona.

Jaime Contreras, formador de Prado en Madrid, trae una carta escrita por ella para el chico. Matías recibe la carta de Prado y su contenido es muy duro con él.

Capítulo 1355: viernes 24 junio

Cristóbal deja claro que habla en serio cuando dice que Emilia será su topo en la Casona, sino irá contra su familia, contra los que tiene suficientes asuntos como para que salgan muy mal parados. Por su parte, Francisca volverá a intentar averiguar algo más sobre Cristóbal y su misión, pero sin éxito.

Las palabras de Prado en su carta golpean a Beatriz y Matías, pero Camila sabe poner un poco de razón, una mala respuesta sólo enredará las cosas, y en el fondo, es normal que esté herida. Cuando más tarde los chicos van a dar un paseo, él se muestra asustado.

Carmelo y Severo han confinado a Puri. Esperan poder sacar ventaja de esta situación, pero en La Casona notan su ausencia y se muestran alertas sobre su paradero. Carmelo y Severo presionan a Puri y ésta se aviene a confesar, y empieza haciendo alusión a los Mella.

El desfile de trajes de baño sigue su curso, pese a todo, pero Dolores no consigue que la inviten a desfilar.

Camila para los pies a Elías gracias al poder que le permite actuar en nombre de Hernando.

Cristóbal mantiene la presión sobre Emilia para que encuentre la forma de colarse en la Casona.

Beatriz y Camila reciben una visita inesperada mientras duermen. ¡Es Hernando!