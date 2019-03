Tristán y Pepa se besan apasionadamente

Águeda recibe una invitación para un baile de gala y Pepa promete que le acompañará. Tristán se ofrece como profesor de baile para Pepa y ella es consciente de que en fiestas como estas tendrá que hacer una demostración pública de su destreza como bailarina.

Llega el momento de las clases y Tristán y Pepa están cada vez más cerca. El movimiento hace el resto... lo que empieza en clase, acaba en un beso apasionado.

Emilia y Alfonso ya has puesto fecha a su enlace. Emilia habla con su hermano respecto a Alfonso ya que no sabe qué tiene contra él. Sebastián se ve obligado a dar su bendición ya que no tiene nada en contra de su futuro cuñado.

Calvario sigue haciendo preguntas por la Casona y Mariana empezará a relatarle la verdad acerca de la vida de Angustias...