Rosario ve en Simón el vivo retrato de Juan

Lesmes reconoce a Francisca después del desmayo que sufrió. Cree que los males de la señora no son físicos. Francisca no quiere tomar los remedios de Lesmes. Francisca se niega a ver a Raimundo, pero éste no lo deja así.

María se topa con Francisca. Es a ella a quien la señora esperaba. Intenta un acercamiento con ella.

Don Anselmo confiesa a Gonzalo sus temores respecto a la suerte que ha corrido Olmo. A Mariana le extraña la actitud de Soledad. Soledad se encuentra con Simón junto a la tumba de Olmo. Simón no la deja instalarse en la tristeza. Simón deja a Soledad en el pueblo. Don Anselmo se encuentra con ella.

Alfonso y Emilia intentan prevenir a Rosario del parecido entre Simón y Juan. Todo es inútil.

Mariana espera que le pongan una comunicación con Nicolás. Rechaza definitivamente la invitación para el cine; a Nicolás no parece importarle demasiado.

Conrado le aconseja a Isidro lo mismo que Emilia: debe mirar al futuro y olvidar al pasado. Hablan del vacío que ha dejado la marcha de Aníbal. Isidro viene con el ánimo cambiado al encuentro de Rita. No perciben que Doroteo les vigila.

Hipólito decide que ha llegado el momento de tomar cartas en el asunto con los mineros.

Gonzalo pregunta a su hermana si está realmente enamorada de Conrado.