Raimundo y Francisca se van a vivir juntos

Capítulo 1030: lunes 16 marzo

La comitiva fúnebre avanza en silencio por la plaza del pueblo con el féretro a hombros y en el cementerio los amigos de Conrado le dedican emocionadas palabras de despedida. Pero es Aurora la que está inconsolable; Conrado ha muerto precisamente ahora que habían retomado su relación.

Carmelo ha leído el diario de Sabina, lleno de mentirosas muestras de amor entre ella y Severo, y queda destrozado. Así, reacciona ante su amigo de forma hostil, y, alarmado, Severo sale tras él para hablar de lo que sea que le suceda.

Nicolás le asegura a su mujer que Genaro es inofensivo. Él lo conoce bien porque es su amigo, pero cuando Mariana baja la guardia, éste le besa.

Una guapa muchacha, encajera de bolillos, Gracia, viene a Puente Viejo. Matías repara en su gran belleza.

Francisca le insiste a Raimundo en que retomen su relación de forma pública. Ya está bien de esconderse de la gente.

Aurora vuelve al dispensario y se encuentra con que Amalia quiere que examine a Beltrán. Aurora en principio se niega, pues sabe que Bosco se opone a que ella se acerque a su hijo, pero ante su insistencia, procederá. Su sorpresa es mayúscula cuando lo que encuentra es una mancha idéntica a la suya y a la de su hermano Gonzalo, tres lunares.

Capítulo 1031: martes 17 marzo

Aurora y Bosco descubren que son hermanos. En su primera conversación como tales, tratan de recrear cómo pudo suceder.

Amalia quiere saber qué planes tiene ahora Severo mientras Bosco trata de asimilar su nueva situación. Así, el chico huye como cuantas veces siente alguna incongruencia en su vida. Francisca se preocupa por la espantada de su protegido, ¿qué ha pasado para que salga despavorido?

Genaro se disculpa por el beso que ha robado a Mariana. Ella está a punto de contarle a Nicolás lo sucedido, pero finalmente no lo hace.

Raimundo no tiene una respuesta contundente y definitiva para la propuesta de retomar su relación con Francisca, pero un regalo que éste le hace llegar hace que tome una determinación: sale corriendo en su busca.

Hipólito conoce “causalmente” a Gracia, la preciosa encajera de bolillos.

Capítulo 1032: miércoles 18 marzo

Amalia teme que Bosco, afectado por la noticia de su identidad, la arrastre a una vida en el Bosque, pero Severo les abre las puertas de la Quinta. Pero mientras, Bosco recuerda al abrigo del bosque cómo Francisca lo ha manipulado para que actuase contra sus hermanos.

Aurora empieza a explicar a Emilia, Alfonso, Mariana y Nicolás las novedades sobre Bosco, que es su hermano y apenas le conoce.

Raimundo se llega hasta Francisca porque el regalo que le ha enviado le ha tocado el corazón. Francisca le pide que acepte su petición sin reservas. Raimundo lo consultará con su hija, pero Emilia se niega a apoyarle, si se va con Francisca, la está eligiendo a ella por encima del resto.

Severo da cuerda a Sabina hasta que la desenmascara, con Carmelo escondido y escuchándolo todo; Sabina trabaja para Francisca en la Quinta con intención de separar a los amigos. Francisca recibe la visita de Sabina, que viene para exigirle el pago por su “trabajo” en la Quinta.

Francisca se inquieta por la ausencia de Bosco e interroga a Amalia, que se hace la tonta. Pero cuando el chico vuelve, lo primero que hace es ir a por su madrina con una pregunta clara: ¿sabía ella quién era él cuando le trajo a la Casona?, ¿sabía que era su nieto?

Capítulo 1033: jueves 19 marzo

Francisca intenta justificar su actuación y defenderse ante Bosco, pero él no quiere saber nada de ella y se marcha de La Casona.

Carmelo se siente muy avergonzado por haberse dejado engañar. No puede ni estar con Severo.

Inés se entera que Bosco se marcha de La Casona con su familia y parece evidente que no cuenta con ella para nada. Bosco pide a Amalia que lo prepare todo para marchar donde sea, pero ella no se irá en tales condiciones. Finalmente se marchan a La Casona aceptando la hospitalidad de Severo, y una vez allí, Bosco se entera de que Santacruz es el artífice de la revelación.

Dolores intenta sonsacar a Hipólito sobre la tal Gracia, pero su hijo ni se ha fijado.

Mariana acorrala a Genaro y le hace ver que si no habla con ella, contará a Nicolás lo del beso.

Raimundo aparece en La Casona para desechar la proposición de Francisca, pero termina aceptándola; van a vivir juntos.

Capítulo 1034: viernes 20 marzo

Inés se marcha, casi prefiere no haberse despedido del bebé, ni de Bosco… no habría podido. Mientras, la familia intenta integrarse en la Quinta pero no es sencillo, menos con un bebé tan llorón como Beltrán, que echa de menos los cuidados de Inés.

Aurora quiere saber dónde está Bosco pero Francisca no lo sabe. Fe le da una pista y se dirige hacia La Quinta: no se irá sin hablar con él. Así, convence a su hermano para que él y su familia vayan al Jaral, pues ese es también su hogar.

Así, Bosco y su familia se instalan en el Jaral, pero viendo que Beltrán no deja de llorar, va a ver a Inés con la intención de que traslade junto a ellos. Pero llega tarde, Inés se marchó por la noche. Cuando Bosco aparece en El Jaral con las manos vacías, llega Inés, no ha podido dejar a Beltrán. Candela alucina.

Sabina cobra su parte en La Casona sin imaginar lo poco que le van a lucir las ganancias…

Dolores manda a su hijo al puesto de Gracia con cualquier excusa y ésta intenta ser simpática prolongando la conversación, pero Hipólito hace el recado y se va.

Emilia está inconsolable y es inflexible; con lo que ha hecho, su padre ha roto con ella para siempre. Raimundo por su parte le pide a Francisca que le cuente cómo es que ha estado viviedo con Bosco; le pide sinceridad y ella se dispone a contárselo todo.

Genaro habla “por error” del hermano de Nicolás quien, bruscamente, zanja la conversación.