En el próximo capítulo…

Adolfo y Rosa, piden a Marta que sea la dama de honor de su boda y ella, se traga su malestar y acepta, pero percibe cierta revancha en Adolfo. Rosa confiesa a su prometido cierta incomodidad por pedir a su hermana que cumpla como dama en su boda, dado lo habido entre ellos, pero el joven le quita hierro y la persuade de que les hará reencontrarse.

Carolina cuida a Pablo, pero la fiebre no baja y el teme lo peor. Manuela le acorrala y trata de saber que se trae entre manos, pero Carolina persiste en el engaño y cuando el ama de llaves le amenaza con prohibirle salir de La Casona, la joven acepta el castigo, encantada, ya puede dedicarse a Pablo por entero, aunque no logra que mejore.

Adolfo y Rosa, comparten con Don Ignacio y Marta detalles sobre la fiesta de compromiso y el joven sugiere a Marta que pronuncie unas palabras en honor de la novia, dado que ella será la dama de honor en su boda.

Doña Isabel entretiene a Francisca y la cuenta detalles sobre la futura boda de su hijo menor y el vestido que se pondrá en la próxima fiesta de compromiso que se celebrará en La Casona. Sus hijos también piensan en sus respectivos atuendos para el evento.

Raimundo pregunta a Matías por cómo va su relación con Marcela y, según su nieto, aunque mejora, no resulta fácil recuperar lo que había entre ellos. Damián y Alicia consultan a Matías su parecer sobre secuestrar a alguien, pero él, intenta quitarles eso de la cabeza, cree que es muy arriesgado y que no servirá para mejorar condiciones. Mauricio informa a Raimundo de una serie de compras de tierras que se están haciendo en Puente Viejo, cree que detrás de ellas está la marquesa, pero no tiene pruebas.