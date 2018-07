Nueva llegada a Puente Viejo

Capítulo 1291: lunes 28 de marzo

En Munia ha habido un atentado, pero Raimundo ha salido ileso. Francisca y Fe esperan nerviosas la llegada de Mauricio, que no tarda en aparecer.

Con la ausencia de Raimundo, para fastidio de Francisca, pues este no ha acudido a la llamada, las fuerzas vivas de Puente Viejo se reúnen para tratar la situación tras el atentado.

Hernando y Camila comprueban que lo de Beatriz “sólo” ha sido una nueva pesadilla. Elías se interesa por Beatriz y hace las paces con Camila.

Raimundo se siente culpable por las personas heridas en el atentado de Munia. La familia hace ver a Rafaela y Matías que podían haber muerto, éstos hacen un pacto de silencio prometiendo que no dirán cómo se quedaron dormidos y no llegaron al lugar de los hechos.

Después de la desconfianza expresada por Carmelo de que Elías haya podido engañarle, Alfonso informa de que sí que se ha encontrado agua en la finca Miel Amarga, más que agua, han encontrado todo un pozo capaz de abastecer todas las tierras sin problema: están salvados.



Capítulo 1292: martes 29 marzo

Alfonso confirma a Carmelo que Miel Amarga se ha salvado y todo gracias a Elías.Las dos parejas vuelven de viaje de novios de un humor magnífico, después de pasarlo tan bien, la satisfacción es aún mayor cuando Severo se entera de cómo Carmelo ha salvado la situación de la finca. También el viaje ha servido para idear la Fundación que quiere iniciar Sol a través de la empresa: llevará el nombre de su madre, en su honor. Y de paso se renovará la imagen corporativa de Galletas Santacruz.

Mauricio se presenta en la tienda y se interesa por la visita de Fe, ¿le gustó algo? Se entera que se probó un vestido que no se ha podido permitir.Elías entrega a Hernando una citación para que acuda a la asamblea, pero éste se niega a hacerlo. Francisca está interesada en que la asamblea salga bien y da por hecho que verá allí a Raimundo, pero no va a ser así.

Los Castañeda están preocupados por Raimundo, que se siente culpable por lo ocurrido en Munia. En la misma casa vemos cómo Rafaela va volcándose hacia Ramiro, dejando incluso que le robe un beso furtivo.

Camila habla con Elías de Beatriz y la negativa de Hernando a tratar la mudez de la chica. Los dos están de acuerdo en que debe haber algo que esté ocultando y ella se compromete a indagar qué puede ser lo que oculte. Camila se salta a la torera las recomendaciones de Hernando e intenta que Beatriz hable.



Capítulo 1293: miércoles 30 de marzo

Francisca se entera por Severo de que e Miel Amarga vuelve a tener agua. Mientras, Carmelo aborda a Elías para agradecerle todo lo que ha hecho por ellos, pero éste le pide distancia, y es que Hernando no sabe que sus vecinos han encontrado agua. Es Camila la que pone al día a Hernando sobre las buenas noticias en Miel Amarga: ya tienen agua.

Hernando detecta que Elías le ha mentido respecto al agua de Miel Amarga, no se lo toma nada bien.

Severo habla con Carmelo de Mencía, la especialista en imagen que vendrá a dar un aire nuevo a la marca: se quedará trabajando con ellos una temporadita.Beatriz intenta hablar sin éxito mientras Camila la apoya y la guía con mucho tacto.

Don Berengario hace una llamada telefónica desde el colmado sin percibir que Dolores escucha…

Ramiro recibe a Longinos que es el responsable del destacamento militar que viene a Puente Viejo a controlar la situación después del atentado.



Capítulo 1294: jueves 31 de marzo

Rafaela estaba espiando a Ramiro mientras hablaba con Longinos, el militar, y cuando éste está a punto de descubrirle, se muestra asustada. Rafaela pide reconfortarse en sus brazos, pues dice temer a los militares. Mientras, Matías está mal por el rechazo de Rafaela.

Lucas y Sol están deseando tener hijos y no les importa pregonarlo a los cuatro vientos.

Dolores vuelve a escuchar a Don Berengario mientras habla por teléfono y descubre que su familia tiene un buen puñado de ovejas negras. No pierde el tiempo, empieza a airear los secretos por el pueblo.

Camila escribe a su amiga misteriosa y le cuenta cómo se siente respecto a Hernando y Elías…

Llega Francisca a hablar con Raimundo, sí o sí: quiere prevenir a Raimundo de que las investigaciones militares apuntan a él, pero la pilla el Sargento Longinos.

La inauguración de Los Manantiales en que la que tanto había trabajado Camila discurre con normalidad hasta que aparece Hernando.



Capítulo 1295: viernes 1 de abril

Hernando da media vuelta tras notar la frialdad de toda la celebración y se va. Las chicas se esfuerzan por recuperar el buen ambiente. Camila tratará de acercarse a su esposo, pero éste insistirá en tratarle distante, y este trato conseguirá romper a Camila por dentro, que acudirá a Elías y se llegarán a dar un beso furtivo.

Candela cuenta el motivo que la tenía de un humor extraño estos últimos días: no quiere ser una mujer florero. Severo y ella llegan a un acuerdo.

No encuentran motivos para detener a Raimundo pero Longinos le advierte que lo tendrá vigilado. Ramiro le pide que ande con cuidado, Longinos es buena gente pero firme también. El próximo en ser interrogado será Matías y Ramiro conseguirá que Alfonso pueda acompañarlo. Rafaela también declara ante Longinos y lo hace con seguridad y aplomo, pero Matías se contradice y termina confesando que no llegaron a Munia: Alfonso exige la verdad.

El cura se entera de que Dolores anda difundiendo sus intimidades.

En la Quinta esperan la llegada de Mencía. Cuando llega, resulta ser una mujer estupenda a la que Candela y Sol ven que podría ir muy bien con Carmelo: empiezan a celestinear.