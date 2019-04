María se encuentra con Severiano

Rogelia consigue detener la pelea. Se queda con Matías mientras Beatriz se lleva a Ismael, pero algo de lo que Ismael dice en el último momento, hace a la mujer palidecer. ¿Qué le ocurre?

Emilia confiesa la verdad a María con Alfonso como testigo y su hija promete sacarla de aquí. Acuerdan que tenderán una trampa a Severiano para que confiese frente a las autoridades, encabezadas por Raimundo.

Francisca se cerciora de que Raimundo no le miente cuando dice no saber quién le jugó la pasada del contrabando, pero entiende que no es cierto y que es muy posible que vaya a hundirle. Pero el bueno del de Ulloa no se atreve a vender a Francisca al juez, dice seguir queriéndola. Así, cuando Francisca se teme lo peor, Raimundo aparece para confirmarle que no hará nada contra ella. Desgarradora confesión de amor entre ellos.

Onésimo visita a Severo para pedirle un favor muy grande. Entendemos que le ha pedido a Severo que Elodia pueda vender turrones en la confitería, y que éste ha aceptado.

Hay entre Adela y Carmelo un cierto acercamiento propiciado por la soledad que ambos sienten, pero Carmelo insiste en frenarse, teme por ellos dos. Adela le pregunta si ese temor tiene algo que ver con la llamada que recibió el otro día, Carmelo decide cambiar de tema. Adela se persona en la Quinta para preguntar a Severo qué le atormenta a su amigo.

Hernando cree tener controlado el escándalo de las sales defectuosas, pero la noticia salta a la prensa. Ismael acusa formalmente al chico de haber actuado contra los Manantiales por despecho amoroso.