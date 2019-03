Lucas le pedirá matrimonio a Sol

Capítulo 1187

Lejos de lo que parece que iban a decirse, Lucas pide perdón a Obdulia. Ésta no dice nada, pero cuando se queda sola llora y se entiende que le ha perdonado. El doctor Moliner recibe un pequeño homenaje de sus convecinos que desean congraciarse con él.

Emilia da cobijo a su padre, abriéndole las puertas de su casa sin hacer preguntas. Raimundo acepta.

Bosco se reafirma ante Berta en lo que cree que es lo correcto, y es poner distancia con ella. Berta comprueba que Bosco no ha cambiado de opinión a lo largo del día y ella ha tomado otra decisión: marcharse.

Ante la confesión de la confitera, Lucas pide a Candela que no se rinda. La invita a sincerarse consigo misma y con Severo. Candela irrumpe en la Quinta para interrumpir la pedida y confesar sus sentimientos a Severo.

Ramiro hace ver a su hermano que sabe que lo está pasando mal. Alfonso se rompe, superado por la vergüenza.

Francisca esperaba una respuesta de Raimundo que no ha llegado. Su frustración va en aumento y decide plantarse en La Casona exigiendo verlo.

Capítulo 1188

Candela se confiesa enamorada delante de Severo y sus invitados. Cuando termina, sale huyendo a toda prisa. No conforme con no haber podido hablar por teléfono con Candela, Severo se presenta en El Jaral. Lucas visita a Candela para mediar a favor de Severo. La dulce confitera se mantiene firme. No quiere verlo.

Sol lleva a Candela hasta la confitería y allí se cuela Severo, que consigue explicarse por fin.

Raimundo accede a verse con Francisca, pero se mantiene firme en su negativa a volver con ella. Francisca necesita conseguir el perdón de Raimundo y acude a don Anselmo para que le ayude.

Bosco comunica a Rosario que Berta se marcha y ésta intenta adelantar esa partida todo lo que puede. Rosario presiona a Bosco y Berta para que le cuenten qué ha pasado, pero sus intentos caen en saco roto.

Lucas visita a Rosalía, con la que también queda en paz. Les une la natural tristeza por la ausencia de Casimiro.

Ramiro pone al día a Emilia y propone un plan para desenmascarar a Hortensia y Benedicto. Alfonso se cita con la Hortensia y exige ser él quien haga el pago del chantaje. Es parte de la astuta trampa, pues quien aparece es Ramiro para decirle que se acabó todo el juego, aunque Benedicto se niega a aceptarlo.

Capítulo 1189

Severo le explica a Candela que todo lo relativo a Melisa formaba parte de un plan para hacerla reaccionar. Candela y Severo vienen juntos al Jaral para informar “oficialmente” de lo ocurrido. También Melisa y Candela aclaran las cosas. Todo era falso menos su sincera simpatía y amistad. Severo aclara oficialmente en el pueblo su situación y anuncia su relación con Candela.

Francisca intenta concentrarse en el trabajo pero no deja de pensar en Raimundo. Bosco intenta interceder por Francisca ante su abuelo, pero no consigue nada.

Capítulo 1190

Se demuestra la connivencia y extorsión de Benedicto y Hortensia en público y se los llevan detenidos. Los extorsionadores están a disposición del Juez, pero solucionar el problema conyugal va a ser más difícil.

Carmelo confiesa a Candela que se alegra de que todo haya terminado bien y que lo ha pasado mal engañándola.

Francisca se ha tomado en serio su recuperación. ¡Se acabaron las lamentaciones! Bosco comprueba que su abuela derrocha energía. La actividad en La Casona es frenética. Entretanto, Bosco tiene miedo a no poder vivir sin Berta.

El forastero que observaba a Ramiro y Alfonso llama a alguien para decir que ha encontrado a Ramiro Castañeda.

Capítulo 1191

Severo quiere exponer una idea que ha tenido a Sol y a Candela: máxima expectación.

El distanciamiento es notorio entre Emilia y Alfonso y éste pide un favor a Matías y Prado sin que su mujer se entere.

Francisca y Bosco se sienten solos y así se lo exponen el uno al otro. Berta se va sin poder despedirse de Bosco, pero éste va al encuentro de Berta para impedir que se vaya y lo sellan con un beso de enamorados.