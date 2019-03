Inés recibirá malas noticias

Capítulo 1108: lunes 6 julio

Raimundo se mantiene firme en materia económica y da a Francisca una solución alternativa: el Monte de Piedad, donde puede vender parte de sus bienes. Francisca sufre la humillación de tener que recibir a un tasador del Monte de Piedad en la Casona.

Candela interroga a Inés sobre su embarazo, sin poner sobre la mesa sus temores. Inés irrumpe llorando en el cuarto de costura y despierta todas las alarmas en Candela y Rosario.

Gracia paga a Hipólito con su misma moneda, dejando de saludarle. A él le sienta peor que mal.

Sixto fanfarronea delante de Matías y Bosco respecto a su suerte con las mujeres, y ninguno de los dos le sigue el juego. Matías confiesa a Nicolás que no le gusta que Prado esté por Sixto. A Emilia y Alfonso no se les pasa que Prado y Matías tienen estados de ánimo contrapuestos. Alfonso se queda a solas con él y le pide que se sincere.

Ramona y Griselda critican a Dolores y su comportamiento en la ópera. Gracia sale en su defensa.

Severo recibe una llamada misteriosa sobre Francisca…

Severo invita a Bosco, Inés, Rosario y, especialmente, a Candela a la fiesta en honor de Sol.

Capítulo 1109: martes 7 julio

Inés llora porque acaba de confirmar que no está embarazada. Descartado el embarazo, Lucas le hace todo tipo de pruebas. Candela quiere que Lucas le diga la verdad sobre su sobrina.

Matías le cuenta la verdad de su estado de ánimo. Alfonso queda impactado por el paralelismo con su propia historia, la de El Guapo, Emilia y él mismo. Mientras, Sixto y Prado siguen tonteando. Matías se enfrenta a Sixto: si le hace daño se las verá con él. Sixto sabe que Emilia y Alfonso están en la fiesta y hace que Prado entre en su habitación.

Francisca echa el tasador porque valora sus cosas por debajo de su valor real. Raimundo convence a Francisca de que acepte la oferta del tasador. No hay otra opción.

Francisca ha aceptado el dinero del tasador y confía en que todo se arreglará. Llega un mozo con un sobre que echa por tierra sus renovadas esperanzas.

Dolores está muy ofendida por los rumores que corren por el pueblo sobre su persona, y arremete contra Gracia convencida de que ha encendido la maledicencia popular.

Empieza la fiesta de Sol y Severo viene a buscar a su hermana, pero ella se niega a bajar. Le aterra enfrentarse a los invitados.

Capítulo 1110: miércoles 8 julio

Severo convence a Sol para que salga a recibir a sus invitados. No hay por qué avergonzarse. Sol intenta integrarse y disfrutar de la fiesta pero no lo consigue. En cuanto puede, vuelve a su habitación. A quien sí busca Sol es a Lucas a quen reconoce que no se adapta ni se adaptará: su pasado la persigue.

En la habitación de Sixto, con Prado, los besos y las caricias suben de intensidad hasta que, afortunadamente, Emilia llama a Prado interrumpiendo el momento. Parece que Emilia ha pillado a Prado pero Sixto interviene y salva la situación.

Parece que el chico está molesto por cómo ha reculado Prado, le da un ultimátum, si no “confía”, es mejor dejarlo.

Francisca ha de incurrir en un gasto que puede suponer su ruina definitiva.

Lucas admite que Inés puede estar muy enferma. De momento hay que ser cautos y discretos.

Capítulo 1111: jueves 9 julio

Ante el ultimátum, Prado se ve en un dilema y Sixto le da tiempo para que lo resuelva.

Raimundo explica a Francisca que es ineludible acudir a la reunión con los regantes. En la reunión de regantes queda claro que la única solución para Francisca pasa por reunirse personalmente con Severo.

Dolores agradece el gesto de Gracia de defenderla y le motiva para que se vaya del pueblo de una vez.

Inés le cuenta a Candela que Lucas la ha citado para darle a conocer el resultado de los análisis. Lucas le da un diagnóstico fatal a Inés: le quedan pocos meses de vida.

Capítulo 1112: viernes 10 julio

Lucas confirma a Inés que padece una enfermedad mortal pero a Bosco le cuentan una mentira piadosa. Inés miente también en el Jaral y tranquiliza a todo el mundo asegurando que tiene sólo anemia.

Candela pide explicaciones a Lucas sobre Inés, pues no termina de encajarle lo que su sobrina dice, y éste le reconoce que tiene una enfermedad grave.

Sol confiesa a Severo que se sintió incómoda en la fiesta y le pide que no organice más eventos así. Pero un poco más tarde, Severo plantea a Sol que ha tenido otra idea para presentarla en sociedad.

Francisca no tiene otra que pedir a Severo que se reúna con ella, pese a lo humillante que le resulta. Francisca ha venido a la plaza para verse con Severo cuando alguien se acerca a ella.

Prado pide a Sixto que la respete. Él le asegura que lo hará y justifica su apasionamiento por amor. Matías confiesa a don Anselmo que las cosas del corazón no le van nada bien, está sufriendo mucho.

A Hipólito le incomoda tener a Gracia en la plaza. Dolores quiere creer que terminará marchándose.

Emilia no entiende a Alfonso que termina confesándole que no ha olvidado a Severiano.