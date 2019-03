Gonzalo quiere hablar algo importante con Francisca

Gonzalo se marcha a la Misa por Esperanza sin María. A la vuelta, Gonzalo explica a María cómo ha ido todo, hay algo que debe confesarle: reconoce a María que él tampoco se resigna: cree que Esperanza está viva. Raimundo está preocupado por Gonzalo y María. Nota que su nieto trama algo y no se equivoca. Gonzalo se presenta en la casona para hablar con Francisca, es importante.

Lesmes trabaja en el laboratorio mientras le cuenta a Jacinta las desgracias que sufren sus enemigos. Lesmes entrega a Jacinta lo que ha preparado para ella. Es un veneno potentísimo. Aurora llega a casa del médico. Entra sin darse cuenta que quien está en el interior, es Jacinta.

Rosario teme por el futuro del noviazgo Mariana con tanta ida y venida, pero ella está tranquila.

Francisca intenta sonsacar a Bernarda sobre lo que Fulgencio no le ha contado pero tampoco ella habla. Francisca se disculpa con sus primos; explica a Fulgencio que se siente sola, profundamente sola.

Quintina intenta ayudar al mago, que no deja de fallar en sus trucos, pero éste no la deja: la magia no es para mujeres, dice Chindasvinto.

El alcalde y el cura se ven obligados a elegir entre los muchachos que han de ir a servir a la patria. En cuanto a Francisca, los ánimos andan caldeados, la mujer está por la labor de que no se libre nadie, más bien.