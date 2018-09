AVANCE | CAPÍTULO 1.919

Tras lo sucedido en el velatorio, Elsa necesita visitar a Isaac, pero no para disculparse. Elsa necesita advertirle de que Antolina no es de fiar. Isaac no sabe qué responder. ¿Conseguirá Elsa convencer a Isaac de que Antolina es la culpable de la muerte de su padre?