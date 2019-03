Bosco recriminará a Raimundo su interés por la herencia de Francisca

Capítulo 1163: lunes 21 septiembre

Raimundo sufre al encajar la noticia que Bosco y Mauricio dan por cierta: Francisca ha muerto. Raimundo está destrozado. Los más allegados se presentan para presentarle sus respetos, pero lo cierto es que hay mucha gente que no siente en absoluto la muerte de la doña.

Bosco acusa a Severo de haber perdido la razón cuando éste insiste en no creer que Francisca haya muerto. Francisca está encadenada en un frío zulo, pero viva y no muerta como todos menos Severo creen.

Lucas no encuentra nada grave en Onésimo. Vamos, que el supuesto enfermo no lo es tanto. A la par en el pueblo, un forastero pregunta por Onésimo.

La noticia de la muerte de Francisca llega al pueblo, a la Casa de Comidas y a la Quinta.

Arsenio se trabaja a Carmelo para conseguir que invierta todo su dinero en un negocio en Argentina.

Alguien que no es Lucas manipula unos frascos en el dispensario, pero no acertamos a ver quién.

Capítulo 1164: martes 22 septiembre

Feliciano, el secuestrador, exige una solución al robo de sus joyas mientras Francisca intenta, sin éxito, ganar tiempo.

Carmelo se niega a mandar un adelanto como le ha pedido Arsenio. No pagará nada sin saber en qué va a invertir. Además, habla a Severo de sus planes en Argentina, y le pide que agilice los trámites de su sucesor para poder marchar.

Raimundo no reacciona tras haber perdido a Francisca. No tiene energía ni ánimo para nada. Mauricio también se siente perdido. Don Anselmo intenta convencer a Raimundo de colaborar con el funeral, pero no quiere saber nada; está profundamente destrozado.

Lucas confirma que Onésimo ha perdido la memoria.

Casimiro sufre una inesperada recaída. Ni Rosalía ni el propio Lucas entienden por qué. Se les ocurre revisar las exhaustivas notas de Sol y no encuentran nada que justifique la recaída de Casimiro. Lucas no se moverá de su lado hasta que se recupere. Lucas medica al niño sin sospechar que esa medicina manipulada es lo que lo está matando.

Feliciano Ascanio llega y Raimundo se lanza sobre él, convencido de que le ha hecho daño a Francisca.

Capítulo1165: miércoles 23 septiembre

Feliciano reconoce que Francisca está viva, pero la matará si Raimundo no le devuelve lo que le robó.

Severo anuncia que el nuevo ayudante viene de camino para que le instruya. Arsenio recibe con gran entusiasmo la noticia de que se pueden marchar. Mañana comprarán los billetes.

El niño sigue mal, así que Lucas pasará la noche con él mientras le pide a Sol que ella vaya a descansar. Al día siguiente, el niño ha empeorado. Lucas no sabe qué más hacer y pide a Sol que pida ayuda a Severo. Severo pone en marcha todas sus influencias para que Casimiro reciba la mejor atención. Ya lo tienen todo listo cuando llega Lucas con malas noticias: Casimiro acaba de morir. Desolación total.

Severo visita a Bosco para disculparse con respecto a su reacción cuando se reconcilió con su abuela.

Mariana empieza a notar que Onésimo es un caradura.

Hipólito cuenta que Raimundo ha cambiado de opinión y actitud: ahora quiere agilizar los trámites, para extrañeza de Bosco y Mauricio. Raimundo intenta aparentar normalidad, pero Bosco intuye que hay algo oculto en estas prisas.

Alguien asalta a Ramiro con un arma cuando va de camino a Munia.

Capítulo 1166: jueves 24 septiembre

No corre peligro la vida de Ramiro, que se reencuentra con su amigo Longinos al que presenta a su familia.

Severo parece complacido con la información que le acaba de dar Candela. Severo informa a Carmelo de que tiene algo importante que contarle de su amigo Arsenio y así, el investigador contratado procede a explicar lo que ha descubierto.

Carmelo llega a la Quinta con la pésima noticia de la muerte de Casimiro. Sol visita la casita de Rosalía, donde se vive un inmenso drama. Lucas se plantea dejar la profesión médica y Sol trata de que desaparezcan esos negros sentimientos.

La actitud de Onésimo evidencia cada vez con mayor claridad que es un fresco de mucho cuidado.

Bosco está desconcertado con la actitud de Raimundo. A Emilia y don Anselmo también les extraña el cambio de actitud de Raimundo, que sigue con sus planes de enterrar a Francisca lo más rápido posible. Los paisanos más resentidos intentan sabotear el funeral de doña Francisca.

Capítulo 1167: viernes 25 septiembre

Raimundo se enfrenta a los alborotadores y consigue que se vayan por donde han venido. Cuando el entierro termina, Raimundo no quiere despedirse a solas de Francisca. Bosco llega a La Casona y se entera de que su abuelo se ha ido a iniciar los trámites para heredar. Bosco echa en cara a su abuelo su actitud respecto a la herencia. Raimundo no tiene defensa.

Francisca sospecha de las intenciones de Feliciano Ascanio y éste le confirma que va a matarla.

Rosalía recibe una visita misteriosa de alguien que quiere hablarle de la muerte de Casimiro, algo que parece haberla afectado porque, durante los primeros compases del velatorio, se comporta de forma extraña. Sol está velando el cadáver cuando Hipólito aparece para llevárselo a hacer una autopsia.

El investigador da todos los datos necesarios para desenmascarar a Arsenio, que sale huyendo. Arsenio intenta marcharse del hotel, pero Alfonso y Emilia lo retienen por un problema con su ropa. Carmelo y Severo arrinconan a Arsenio y ponen sobre la mesa lo que han averiguado sobre él y le dejan marchar de Puente Viejo.

Onésimo se aprovecha de Mariana y Nicolás, que empiezan a sospechar que es un caradura.