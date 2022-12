Advierten a Aurora de que no se acerque a Bernarda

Gonzalo quiere que le dé a María una carta en caso de que le ocurriera algo durante el viaje. Gonzalo y María se despiden en la intimidad. Disimulan la pena por separarse; todo va a ir bien. Francisca ofrece a María cobijo en la Casona, si a Gonzalo le pasara algo en la travesía.

Nuevo encuentro entre Pedro y Ramona pero esta vez Dolores lo echa a perder… ¿se puede saber que hace su marido con su mayor enemiga? Dolores está celosa de Ramona. El matrimonio discute por un (no demostrado) romance con su marido. Pero Ramona jura que nunca le gustó Pedro, y es que, dice, su marido es más de todo; sigue la rivalidad entre las señoras.

Inés se siente como una tonta después de presenciar el acercamiento entre su amor y Amalia: está claro que Bosco hablaba en serio cuando dijo que no quería oírla. Bosco sigue ignorando y despreciando a Inés, que intenta mantener el tipo. Amalia nota que pasa algo.

Mientras, Melchor le dice a su hija que Francisca cree que todo fue una treta y eso les conviene. Mejor así.

Francisca sabe que Raimundo ha llegado a la península. Manda a Mauricio a enterarse de algo más.

Cónclave familiar. Entre todos hacen reaccionar a Aurora: Bernarda no le conviene, y así, Aurora, por primera vez, no acude a su cita con Bernarda. Pero la mujer no cesa en su intento por aproximarse a la chica y quiere contarle el mayor secreto de su vida… ella mató a Fulgencio, su marido.

Todos despiden a Gonzalo con alegría pero hay un poso inconfesable de tristeza y preocupación por su marcha a Cuba.