Adriana Torrebejano: "Lucas y Sol son una pareja muy pasional"

A pesar de la coraza con la que llegó a Puente Viejo y su carácter "antisocial", Sol no ha tenido problemas para encontrar el amor. Conoció al doctor Moliner durante su encierro en La Quinta y desde el principio "sucede algo mágico", tal y como nos cuenta Adriana Torrebejano, aunque sus dudas y cambios de personalidad confundieron a Lucas en más de una ocasión.

La actriz confiesa que su personaje está con Lucas "por todo lo que significa". Y es que Santacruz no ha tenido una vida fácil. "Ella nunca ha amado a nadie, todos los hombres le han hehco daño, no confía en ellos y de repente llega uno que para él no es una vulgar prostituta, es una mujer".

Algo tan sencillo y evidente ha enamorado a Sol, quien confiesa que es imposible rechazar una oportunidad así. "Cuando te encuentras a un hombre guapo, doctor, inteligente que te dice quiero conocerte qué mujer va a decir que no", bromea la actriz.

Sobre la evolución de su relación a partir de ahora la actriz nos adelanta que la hermana de Severo "se va a dejar llevar y va a estar a gusto". Además, sostiene que la relación entre ambos supone una novedad en la trama desarrollada hasta ahora en 'El secreto de Puente Viejo'. "Creo que es una pareja muy pasional, muy de arranque, sexual. Nunca se había vivido algo así, nos amamos muchísimo, pero creo que hay algo más contemporáneo, por eso de que por mi pasado se afrontan las cosas de diferente modo", afirma.

Esta diferencia va a ser objeto de críticas entre los más tradicionales del pueblo. "Va a ser duro, nos van a criticar bastante, sobre todo las beatas del pueblo, que todo lo comentan". La más perjudicada de la pareja va a ser Sol, ya que "Lucas lo va a llevar muy bien" mientras ella seguirá con su pasado a rastras y se mostrará más cauta. "Lucas no tiene ningún pudor a estar conmigo, a llevarme de la mano, a pasear por el pueblo, yo lo voy a llevar peor, pero todo se supera", asegura.

Si bien lo verdaderamente importante es la gente a la que quieres. En ese sentido, Sol encontrará el apoyo de su hermano. "Cuando Lucas aparece por la puerta y a mí me aparece una

sonrisa en la cara, Severo no puede ser el hombre más feliz del mundo", confiesa.

Torrebejano nos ha dejado claro que por ella "ojalá sea una relación duradera". A nosotros nos encanta verlos feliz. ¡Larga vida a esta pareja!