Así son los nuevos capítulos de El Internado

El ejército rodea el internado. Una alambrada impide que nadie pueda entrar o salir. Están incomunicados, se quiere evitar que cunda el pánico más allá de los límites del bosque. La cepa más peligrosa del virus de Ottox ha sido liberada en pleno corazón de La Laguna Negra. Todos sus habitantes pueden estar infectados. Así, en estado de alerta máxima, arranca la última etapa de El internado, los miércoles a las 22:30 en Antena 3.

El internado, una producción de Globomedia para Antena 3, ha incorporado para esta última etapa a dos nuevos actores: Iñaki Font, que interpreta al Teniente Garrido y Eduardo Mayo, que será Curro, una problemática visita. Con ellos, la serie amplía un nutrido elenco que combina, una vez más, la experiencia y la veteranía, con la apuesta por los jóvenes valores.

Amparo Baró es Jacinta, Luis Merlo es Héctor, Natalia Millán es Elsa, Marta Torné es María, Raúl Fernández es Fermín, Cristina Marcos es Alicia, Carlos Leal es Noiret, Marta Hazas es Amelia, Ismael Martínez es Martín, Lola Baldrich es Lucía, Irene Montalá es Rebeca, Javier Ríos es Hugo, Manuel de Blas es Saúl, Yolanda Aristegui es Irene Espí y Natalia López es Clara. En cuanto a los jóvenes, Martín Rivas es Marcos, Yon González es Iván, Blanca Suárez es Julia, Elena Furiase es Vicky, Daniel Retuerta es Roque, Nani Jiménez es Amaia y José Angel Trigo es Rubén. El elenco se completa con los niños Carlota García, Denise Peña y Javier Cidoncha, que interpretan a Paula, Evelyn y Lucas.

El virus de Ottox ha sido liberado

El peligroso virus en el que Ottox llevaba años trabajando ha sido liberado en el centro del colegio, entre cientos de alumnos y decenas de profesores, infectándoles, probablemente, a todos ellos. El ejército ha rodeado el centro con alambre de espino para evitar que la enfermedad se propague. Nadie puede entrar ni salir del perímetro de seguridad, delimitado por la valla y los soldados armados que la custodian.

La incomunicación debe ser total. No está permitido el correo, el teléfono ni internet para evitar que cunda el pánico entre la población y que la situación se vuelva incontrolable. Encerrados e incomunicados, profesores y alumnos arriman el hombro para enfrentarse a una situación límite. La inquietud es máxima: la medicina que toman les mantiene con vida, pero no es una cura definitiva.

La situación se agrava aún más cuando descubren que no tienen medicinas suficientes para todos: si no consiguen acceder a ellas morirán en 48 horas. La amenaza es muy seria. A las pocas horas de la explosión, el virus se cobra su primera víctima.

El laboratorio donde se guardaban los medicamentos, en los pasadizos, ha quedado sepultado por la explosión provocada por Camilo. Sólo Hugo sabe cuál era su ubicación, no les queda más remedio que excavar siguiendo sus instrucciones. Con todo lo sucedido, las verdaderas identidades de los habitantes del colegio han quedado al descubierto.

Todos saben ahora que Lucía y Hugo trabajaban para Ottox pero eso ya no importa. No tienen elección, tendrán que trabajar mano a mano si quieren sobrevivir. Adolescentes y adultos, alumnos y profesores, verdugos y víctimas se unirán para tratar de encontrar el laboratorio. Todos pueden estar infectados, todos pueden morir.

Héctor puede estar vivo

Marcos descubrirá que la versión oficial sobre la muerte de Héctor no es cierta. Todos los indicios apuntan a que el ex director puede estar vivo todavía. Lucía confirmará sus sospechas: Héctor no murió aquel día al caer de la escalera.

Todos le dieron por muerto pero sobrevivió gracias a la doctora, que engañó a los miembros de Ottox. Ahora queLucía se ha convertido en una persona imprescindible dentro del colegio, podrá demostrar a todos sus habitantes que se guía únicamente por su ética y que nunca estuvo realmente del lado de Ottox.

Nuevas pistas sobre el asesino de Carol

Un inesperado suceso proporciona a los chicos nuevas pistas sobre la identidad del asesino de Carolina. Marcosy sus amigos no dudarán en seguir una línea de investigación que dará sorprendentes resultados. ¿Descubrirán que fue su amigo Roque quién mató a Carolina?

Roque vivirá todo el proceso atormentado por la culpa y aterrorizado ante la posibilidad de ser desenmascarado. Su secreto le supone una carga moral imposible de afrontar, convirtiéndose en una persona obsesiva y desconfiada. ¿Confesará la verdad para liberarse de su culpa?

Iván y Julia, una de las etapas más duras de su vida

A pesar de las dramáticas circunstancias, Iván está disfrutando de un dulce momento personal. Con Julia todo marcha mejor que nunca y poco a poco su relación con María se normaliza y disfruta de la madre que nunca pudo tener. No sospecha que está a punto de enfrentarse a una de las etapas más duras de su vida.

Seriamente afectado por la enfermedad, padece graves efectos secundarios y verá cómo su mundo comienza a derrumbarse. En su intento de afrontarlo sin ayuda, alejará de él a la gente que más le quiere. Julia sufrirá mucho al no comprender qué le sucede a Iván.

También Amaia pasa momentos difíciles. Pese a estar en cuarentena, alguien de su pasado ha llegado al colegio para ajustar cuentas con ella. Además, Vicky no le permite encajar en el grupo, recelosa ante la evidente atracción que “la nueva” siente hacia Marcos.

Fermín, más héroe que nunca

A pesar de que nadie puede entrar ni salir del colegio, Fermín se las arreglará para colarse en el perímetro de seguridad. Una vez dentro, el cocinero se convertirá en un elemento fundamental para mantener el equilibrio entre sus habitantes, con los ánimos crispados por el encierro y la cuarentena. Además, el ejército ha decidido aislar allí a todos los infectados, lo que generará aún más tensión dado que escasean las medicinas.

La llegada de personas ajenas al internado supondrá una fuente de problemas y una responsabilidad añadida paraFermín, encargado de mediar con los recién llegados. Muy enfermo, Fermín encontrará en María su gran apoyo. Sin embargo, y pese al amor incondicional que ambos sienten el uno por el otro, no podrán estar juntos.

Elsa y Jacinta se reconcilian con su pasado

Una vez descubierta la trama de adopciones ilegales encabezada por Wulf, Jacinta podrá por fin, hacer las paces con su pasado y, gracias a ello, también con Elsa. Ambas formarán, junto con Marcos y Paula una extraña e improvisada familia volcada en el cuidado de Samuel, el bebé de Irene Espí.

Elsa, por su parte, descubrirá que ha sido una víctima más de Ottox y que la muerte de Samuel fue un engaño. Comprenderá, aliviada, que el bebé no se ahogó en la laguna por un descuido suyo y esto le permitirá reconciliarse consigo misma.

Las nuevas circunstancias la obligarán a sacar su lado más fuerte y luchará por proteger a sus alumnos con la ayuda de Alicia, que será uno de sus mayores apoyos. La inspectora de policía, infiltrada en el colegio, seguirá recopilando pruebas para asegurarse de que los culpables, si sobreviven, paguen por sus crímenes.

El Teniente Garrido (Iñaki Font), un líder nato

Pese a su juventud, es un líder nato. No se gana a los demás por su simpatía y cercanía, sino por su profesionalidad casi distante. Está tan convencido de su fuerza que no necesita exhibirla, algo que le hace transmitir una enorme seguridad. Inspira temor y respeto a partes iguales. Ha llegado hasta aquí con un objetivo claro: evitar a toda costa que el virus liberado en el colegio se propague.

El límite es la valla que él mismo y los militares a su cargo han levantado y hará todo lo que haga falta para cumplir con su misión. Ha dedicado su vida a cumplir con sus obligaciones y no quiere que los temas personales le distraigan ni está acostumbrado a ello. Es por eso que las peculiares circunstancias que vivirá le desconcertarán. Por primera vez en su vida vacilará ante decisiones que antes ejecutaría sin pensar.

Curro (Eduardo Mayo), una presencia inesperada y muy problemática

Curro es un vividor, un chulito de barrio con pasado que se las sabe todas y que se creía destinado a grandes cosas pero se quedó en nada. Ha llegado al Internado para hacer una visita inesperada a uno de sus habitantes, que al verle se llevará una desagradable sorpresa. Las circunstancias han querido que su estancia tenga que prolongarse más de lo esperado. ¿A quién ha ido a visitar Curro?, ¿cuáles son las oscuras intenciones que le llevaron a merodear alrededor del colegio?, ¿están a salvo sus habitantes?

Ha sufrido mucho y cree que de forma injusta. El convencimiento de que el mundo está contra él, marcará profundamente su carácter, tendente al dramatismo, el rencor y la paranoia. Esta vez, sin embargo, parece que el destino ha querido darle la razón y está pagando duramente las malas intenciones que le llevaron hasta el internado. Lo mejor, a su parecer, es preocuparse sólo por uno mismo y no encariñarse con nadie ni depender de los demás.

Reforzadas las medidas de seguridad

La serie, cuyo final ya está escrito, rueda sus quince últimos capítulos. Con el capítulo nº 71, “El Internado” concluirá definitivamente después de seis temporadas en emisión, poniendo fin a tres años de misterios e intrigas.

Para evitar posibles filtraciones y poder mantener en secreto las nuevas tramas, se han reforzado las medidas de seguridad tanto en el plató como en los decorados exteriores, que van a cobrar temporada un extraordinario protagonismo en esta etapa final.

Éxito de audiencia y récord de descargas y fans en internet

La popular serie de misterio de Antena 3 y Globomedia se convirtió hace unos días en la primera ficción española en alcanzar y superar los 100.000 seguidores en Facebook, conocida red social donde cuenta con una página oficial. En los poco más de seis meses transcurridos desde su creación, en noviembre de 2009, los fans de El Internado han dejado casi 14.000 comentarios.

Esto es tan sólo un ejemplo del éxito que El Internado cosecha en la red, donde cuenta con una gran presencia desde sus inicios gracias a la decidida apuesta por su presencia online. De hecho, a los pocos meses de su estreno, se convirtió en una de las diez series de televisión españolas más buscadas en Google, según un informe elaborado por el propio buscador.

Fue la primera ficción en España en ofrecer, de manera gratuita y minutos después de su emisión, los capítulos íntegros a través de la web de la cadena, www.antena3.com/ elinternado. Esta web ofrece “making of” de las secuencias más importantes, entrevistas exclusivas con equipo y actores, y videoencuentros digitales con los protagonistas de la serie.

Todo ello ha hecho que hoy en día registre más de un millón de vídeos descargados semanalmente. Por su parte, el juego online de la serie, dondeestayago.com, cuenta con más de 70.000 usuarios registrados y más de cuatro millones de páginas vistas.

Existen, además, diversos sitios web en las que se recogen las sinopsis, fotos de los capítulos y los comentarios de los fans, como http://elinternadoclub.com/, la comunidad de fans oficial de la serie. Todo ello es un reflejo de los buenos resultados de audiencia con los que ha contado desde su estreno “El Internado”, que despidió su sexta temporada con una media de casi tres millones de espectadores semanales.

Aunque España es el país que cuenta con mayor número de seguidores online, otros países como Francia, México, Venezuela, Chile y Argentina le siguen de cerca. Desde su estreno, en mayo de 2007, las noticias sobre el éxito de “El Internado” trascendieron rápidamente las fronteras españolas. De hecho, hoy en día los derechos de emisión y/o adaptación de la serie se han adquirido ya en más de 30 países, como Argentina, México, Bulgaria, Perú, República Checa, Hungría, Polonia, Colombia, Rumanía, Eslovaquia, Ecuador, Francia, Uruguay, Eslovenia, Croacia, Venezuela, Bosnia, Montenegro, Serbia, Macedonia, Chile, Kósovo o Vietnam, entre otros.

Así terminó la sexta temporada

En los pasadizos…. Camilo provoca una fuerte explosión matando a varias de las personas que en ese momento se hallan en su interior

Después de muchas horas de angustia, Iván ha conseguido salvar a Julia de morir congelada, rompiendo la urna donde Wulf, el abuelo de Marcos y Paula, tenía criogenizada a su hija Eva. También Marcos, con ayuda de Amaia, ha logrado rescatar a su hermana. Todos ellos tratan de huir de los pasadizos cuando les sorprende la explosión provocada por Camilo.

El desfigurado profesor de Latín, abandonado por Ottox cuando decidieron que ya no les resultaba útil, por fin ha llevado a cabo su venganza. Es probable que la explosión haya acabado con la vida de Wulf, el creador del Proyecto Géminis y responsable máximo de todos los crímenes y desapariciones que han sacudido el internado ¿pero quién más se encontraba en esos momentos en la zona restringida?

En el colegio, el virus ha sido liberado

Martín consigue averiguar dónde está el virus que Daniel, el hermano de Hugo, escondió antes de ser asesinado. Lamentablemente, es demasiado tarde para evitar la catástrofe. Impotente, Martín ve cómo a Javier Holgado se le cae la ampolla al suelo y otro alumno la pisa haciéndola pedazos. La cepa más peligrosa del virus ha sido liberada en pleno corazón del colegio.

Lejos del internado… Fermín camina desorientado por la ciudad y Noiret deambula sin rumbo por el bosque

Magullado y desorientado, Fermín despierta en un banco de la ciudad. No sabe dónde está ni cómo ha llegado hasta allí. Ajeno a lo que está sucediendo en el colegio, el cocinero no sospecha que le han implantado una ampolla con el virus.

Fermín no es el único que se encuentra fuera de La Laguna Negra. También Noiret ha conseguido escapar a tiempo de los pasadizos y librarse de la explosión. Agobiado por la culpa y superado por los acontecimientos, deambula por el bosque sin un destino concreto. Saber que tiene un hijo biológico, enfermo a causa de los experimentos de Ottox, y un hijo adoptivo, Iván, al que minutos antes ha estado a punto de disparar, parece haber superado incluso los laxos límites morales de Jacques Noiret.