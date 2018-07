TÚ OPINAS

Cuando Gamboa no cumple su cometido y no impide la boda de Julia y el capitán, Max va en su busca y le acusa de estar ablandándose. El malo de El Barco no entiende nada y le pregunta quién es. Max responde que es su superior y le asegura que las cosas van a cambiar mucho en el Estrella Polar. ¿Qué puesto ocupa Max en el Proyecto Alejandría? ¿Quién es Max?