La primera temporada de El Barco en DVD y Blu Ray

¿Qué pasaría si de repente el mundo desapareciese? ¿Y si los únicos habitantes del planeta fueran tus compañeros de tripulación?



Los alumnos y tripulantes del buque escuela Estrella Polar suben a bordo para emprender un viaje de dos meses, pero la misma noche en la que se embarcan se desata una aparatosa tormenta no prevista en ninguna carta marítima. Al amainar la tormenta descubren que todos los sistemas de navegación han dejado de funcionar y que las comunicaciones se han interrumpido. Es como si no hubiese nadie fuera del barco, como si el mundo, tal y como lo conocían hasta entonces, hubiese desaparecido. Y eso mismo, como no tardan en descubrir, es lo que ha sucedido.



Sobrevivir al fin del mundo es sólo el principio



