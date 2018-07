Consigue una camiseta de El Barco firmada por Mario Casas y Juan Pablo Shuk

CONCURSO CERRADO.

¿Qué ha significado El Barco para ti?

Si respondes a esta pregunta podrás conseguir una camiseta de El Barco firmada por Mario Casas y Juan Pablo Shuk. Tenemos dos camisetas para las dos respuestas más originales.

El concurso comienza al terminar el último capítulo de El Barco y finalizará el viernes 1 de marzo a las 16:00 horas.

ESTOS SON LOS GANADORES:

Martad de Albolote (Granada): Ha sido una serie con la que he reído y llorado en cada capitulo y que me ha enseñado el amor verdadero tanto en pareja como entre amigos y familia, y que lo material es lo menos importante para sobrevivir.

Mónica de Madrid: Para mi El Barco ha significado un antes y un despues en mi vida. El barco me ha enseñado a que hay que saber valorar lo que tienes,ya que un dia lo puedes perder todo. Tambien me ha enseñado que las cosas no son faciles y que hay que luchar por lo que uno quiere. En definitiva El Barco me ha enseñado a ”Querer”.