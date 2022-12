Las diferencias entre la serie y el libro de 'El cuento de la criada'

1. 1. El nombre real de Defred: En el libro Atwood nunca se refiere a Defred por su nombre real (June), pero en la serie el personaje sí que lo comparte. Esto es muy simbólico ya que en esta sociedad se busca la desaparición de la identidad de las personas.

2. 2. La personalidad de Defred: La personalidad de Defred también es algo que varía respecto al libro. En el libro la personalidad apenas tiene variación, es un personaje más pasivo. Mientras que en la serie la protagonista es políticamente activa, participa en las marchas y se manifiesta contra el sistema.

3. 3. La cronología de la narración: los primeros capítulos de la serie nos muestran imágenes que en el libro pasan en el último tercio. Esto se hizo para que el espectador pudiese entrar de lleno en el horror de Gilead y para marcar la evolución de Defred. Esas imágenes son las de los rituales y las conversaciones entre Emily y June.

4. 4. La presentación de los personajes: En el libro es una narración en primera persona de Defred que sólo nos permite conocer a otros personajes por lo que ella ha vivido o ha visto en la televisión. La serie, en cambio, amplia la historia de los personajes ya que pierde este punto de vista.

555. El tratamiento de la Ceremonia: En la serie desde el primer episodio se deja muy claro que los comandantes violan a las criadas y la palabra ‘violación’ es verbalizada. En el libro las sensaciones sobre estos momentos de abuso son ambiguas.

666. La raza de los personajes: En el texto de Atwood en el momento de la reorganización social los líderes también separaban a las personas de diferentes razas. Los que no coincidían con la etiqueta de “hombre blanco norteamericano” eran eliminados. Esta situación no ocurre en la serie ya que si no, personajes como Moira, Luke y su hija no existirían. En el libro, Moira era blanca. En el libro, el régimen racista de Gilead traslada a todas las personas de color al Medio Oeste. Sin embargo, los productores no quisieron llevar esto a la serie de televisión.

777. La edad de los comandantes: En el libro los describen como adultos llegando a la tercera edad. En la serie vemos personajes sobre los 40 años. Por eso, en el libro el hecho de que Waterford no pueda tener hijos se achaca a la vejez y en la serie se habla de infertilidad.

888. La madre de Defred: En la serie es un personaje ausente. Apenas se conoce nada de ella, mientras que en el libro es un personaje recurrente y conocemos hasta su destino.

999. El personaje de Luke: . En la serie es un personaje que cobra mucha importancia, en el libro, por otro sólo está presente en la memoria de Defred

1110. El final: El final de la serie aparentemente es igual al final del libro, pero en la serie podemos conocer el porqué de la detención de Defred: se niega a arrojar piedras sobre su amiga Janine, porque quiso suicidarse con su bebé.

1111. La orientación sexual de Emily: no se menciona en el libro. La orientación sexual de Emily y su matrimonio con otra mujer se añadieron en la serie, aunque Atwood asegura que un cambio como este hace la historia más actual y la hacen sentir más relevante para las audiencias modernas.

1212. La edad de Serena: En el libro, Serena y el Comandante Fred eran mucho más mayores. En el libro, Serena y el Comandante son un matrimonio mayor, a diferencia de la serie, donde son jóvenes. La justificación de este cambio está en crear un mayor enfrentamiento entre Defred y Serena, y dejar constancia de lo duro que es ser mujer en Gilead.