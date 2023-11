Chelo consuela a Bárbara Rey: “Deberías empezar a quererte un poco más a ti misma”

La vedete ha organizado en su casa una fiesta por su cumpleaños a la que acuden decenas de personas que quieren festejar con ella.

Sin embargo, la fiesta se convierte en un momento amargo para María, que, tras su encuentro con Juan Carlos, ha visto roto sus sueños con el monarca.

Con los invitados en la fiesta, Chelo busca a su amiga y la encuentra en el baño, llorando: “No me quieren Chelo, no me quieren”, dice cuando su amiga le pregunta qué es lo que sucede.

María se da una ducha, está rota por dentro ni Paquirri ni el rey parecen querer pasar su vida junto a ella, y eso es algo que le duele y mucho: “Ni si quiera se ha acordado de mi cumpleaños”, señala.

Chelo intenta aconsejarla en este momento: “Este te quiere para lo que te quiere, María, y tú deberías empezar a querer un poquito más a ti misma”. Pero María no tiene cuerpo para fiestas: “No esperaba sentirme así”, apunta.

Su amiga no va a dejar que nadie arruine su cumpleaños y la pinta los labios, la tensión se palpa en el ambiente: “Yo no sé lo que ha pasado entre vosotros, lo que sí sé es que ahí fuera hay un montón de gente deseando demostrarte cuánto te quiere, y yo la primera”.

Las dos se quedan mirando. Los ojos de Chelo dicen mucho más que palabras, ¿está enamorada de su amiga?

Finalmente, Bárbara decide salir y celebrar su cumpleaños por todo lo alto, con la gente que de verdad sí la quiere.