Lucas y Flor

Lucas ha renunciado a su plaza de funcionario para instalarse en Berlín siguiendo a Flor, su mujer, una ingeniera muy cotizada, ha visto sus deseos colmados: tener la vida resuelta. En un país extranjero, en el que no conoce el idioma y en el que no puede relacionarse, y sin más ocupaciones que cuidar de su bebé, Valentina, y de su casa, Lucas empieza a darse cuenta de que Alemania para él no es más que una jaula de oro. Aburrido vital, un blog sobre sus experiencias en Alemania es su única actividad creativa.

Flor ha luchado mucho toda su vida para llegar a su status laboral. Eficaz y solvente se ha hecho al entorno alemán, a su mentalidad y a su forma de trabajar. Donde no se maneja también es en el entorno doméstico. Conciliar y equilibrar su vida profesional con la de pareja y maternal le traerá muchos quebraderos de cabeza.