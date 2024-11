Marie Anne se enfrenta a Munio: “Sois el único responsable de todas las desgracias que han golpeado a Lucía”

Guiomar y Marie Anne se han acercado a las puertas de la cárcel para intentar convencer a la guardia de la inocencia de Lucía, pero han sido expulsadas al grito de brujas.

El miedo se va extendiendo por la población y han terminado quemando una cruz en la puerta de la casa de los Avellaneda. Un hecho del que Munio ha culpado a las beguinas.

El hermano de Lucía le asegura a Marie Anne que no piensa salir del beguinato hasta que la gran dama señale a la beguina que acusó a Lucía. Unas palabras que Marie Anne aprovecha para enfrentarse a

Munio: “Sois el único responsable de todas las desgracias que han golpeado a Lucía”, le señala la liberta.

“Se me agota la paciencia”, la interrumpe Munio. Una paciencia ante la que Marie Anne parece no tener límites: “no pararé hasta dar con esa verdad que guardáis con tanto recelo”.

El noble no puede contener su rabia y acaba amenazando a las beguinas. “Si mi hermana no sale de esta, juro por mi honor que no tendré piedad”, les ha advertido Munio a las libertas.