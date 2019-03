Todos buscan a Tobías

Álvaro, ante la tardanza de Lupe, sale en su busca. Pero no da con ella hasta que vuelve al cortijo y tiene un momento dulce en el que le declara que perderla le haría mucho daño.Los bandoleros también están buscando a Tobías, pero no tienen suerte. Rafalín tampoco lo ha encontrado, pero tiene una pista de dónde estará al día siguiente.Sara y Fernando conciertan una cena romántica para la noche. Teresa lo descubre y se lo cuenta a Doña Leonor que no duda en enfrentarse a la inglesa.