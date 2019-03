Pilar y Jairo preparan una merienda en el campo

Asunción no quiere marcharse de Arazana y así se lo hace saber a Sor Beatriz, pero la joven monja no está dispuesta a volver al convento sin Asunción y anuncia a la posadera, que como no vuelva con ella, colgará los hábitos y se quedará en Arazana para trabajar con ella en la posada.

Álvaro intenta utilizar su relación con Emilia Ribadesella para despertar los celos en Lupe, pero ella no sólo no los siente, sino que le felicita por haber encontrado un nuevo amor, lo que no gusta nada al Montoro.

Inés empieza a hacerse a la idea de que después de su boda, ya no volverá a ver a su familia tan a menudo porque Mario descubre que va a ser destinado a Cádiz.

Tensión en la partida de bandoleros porque Chato quiere ir en busca de Mendoza a campo abierto mientras que Juan es partidario de permanecer escondido en la cueva.

Finalmente, Chato y Alejandro salen a dar una batida y el mercenario les sorprende en una emboscada. Alejandro, demostrando un gran compañerismo hacia el Chato, acaba malherido.