Jorge quiere apostar por la relación pero Carballo le frena: “No me siento preparada para comprometerme”

Carballo no tiene ninguna prisa por formalizar su relación con Jorge. Ambos se sienten muy cómodos con el rumbo que están tomando juntos tras esta segunda oportunidad que se están dando, pero el detective opina que lo mejor es que sean sinceros.

Él quiere apostar por su relación, y espera que ella diga lo mismo, pero María le frena y le pide ir poco a poco: “No me siento preparada para comprometerme”, le comenta a un Jorge que se ha quedado de piedra. Cree que Carballo no quiere ir a más, pero ella le dice que, esta vez, no es así.

La detective tiene muchas cosas en la cabeza, sobre todo la desaparición de su padre, y quiere pasar página descubriendo toda la verdad del caso: qué le pasó, quién está detrás de todo... Y hasta que no lo resuelva, no podrá centrarse en su vida sentimental.

“¿Y en qué lugar me deja eso a mí?”, pregunta con muchas dudas Jorge, a lo que Carballo le tranquiliza y le hace ver que quiere tenerle a su lado, sellando la conversación con un precioso beso. ¡Revive este momentazo!