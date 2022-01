Deja una gran huella en sus compañeros: las sentidas despedidas de los actores a David Janer tras cerrar su etapa en ‘Amar es para siempre’

Punto y aparte. Guillermo ha tomado una decisión y no hay vuelta atrás. Aquel disparo que recibió en el King’s volvió a poner a prueba su fortaleza, pero nada volvería a ser igual: perdió la memoria, y con ella se llevó gran parte de su esencia, de su sentir, y de su ser.

Cambió de profesión; no podía ejercer de abogado, por lo que se reinventó y tomó las riendas del pub tras la marcha de Inés.

David Janer: "Adiós a 'Amar', un cocktail perfecto"

En el ámbito sentimental, creyó haberse enamorado de Inés, la persona que estuvo a su lado tras el accidente y quien le ‘devolvió’ la vida en cierto sentido. Sin embargo, con el paso del tiempo descubrió que lo que le unía a Cristina no solo era amistad, sino algo más. ¿Volvía a cometer el error del pasado? ¿O realmente siempre ha estado enamorado de su compañera?

Se armó de valor y se sinceró con su amiga, pero Cristina sabía que no podían volver a vivir lo que tanto dolor les causó en el pasado. Guillermo, con el corazón roto y con los recuerdos congelados, ha informado a todos que abandona el barrio por un tiempo. ¡Cómo le van a echar de menos!

David Janer, con el corazón en la mano y agradecido a todo el equipo de 'Amar es para siempre' por haberle dado la oportunidad de ser parte de esta gran familia durante tres temporadas y casi 600 capítulos, ha compartido unas palabras de despedida a través de sus redes sociales:

"ADIOS A AMAR, un cocktail perfecto. Un cocktail puede entenderse como la mezcla, perfecta o no, de diversos ingredientes, tales como vinos, licores, frutas, zumos, amargos, etc... Pues bien, y siguiendo con la analogía, me gustaría decir que esta serie conforma uno de los mejores cócteles que he visto y probado. He aquí su sabia combinación:

- La parte "dulce". Sin duda, la primera y más agradable que perciben nuestros sentidos, la que incita a repetir. Aquí tengo que incluir a todos mis compañeros: actores, actrices, maquillaje, peluquería, vestuario, arte, luz, sonido, catering, figuración, limpieza, seguridad, conductores, directores, etc... Han sido los que han endulzado y animado el día a día; los que otorgan luz y color a la bebida.

- La parte "amarga", tan necesaria aquí como en la vida; la que nos brinda el contraste. Esta gota de "angostura" forma parte del trabajo: los madrugones, los nervios, el largo estudio, las dudas, las inseguridades...

- La parte más "licorosa", vinosa, la que dota de estructura y complejidad al conjunto. Es, sin duda, la parte más "directiva": producción y dirección. Con su toque "preciso" de nervio y fortaleza, pero también de afinidad, empatía y corazón, logran maximizar lo dulce y minimizar lo amargo. Sin duda, la columna vertebral del proceso.

- Luego, la "guinda", nuestro público y su respuesta. Es la parte donde se combina lo ético y lo estético; donde se entrega cariño, trabajo, diversión, evasión... y donde se recibe y percibe amor, gratitud, fidelidad...

- Finalmente, el guion, el vehículo, el recipiente indispensable que permite servir y degustar este bendito cóctel.

A todos ellos, ¡¡muchísimas gracias!! Ojalá la vida me brinde más tragos así... Gracias @amaresparasiempre @diagonaltelevisio @_eduardocasanova @jaumebanacolocha. Otro día hablaré de mis maravillosos @inakimiramon @itziar_miranda @liliwooo ... merecen espacio propio".

Sus compañeros, quienes se han convertido en su familia durante estos años, no han querido dejar pasar la ocasión para despedir a su compañero. Así han reaccionado a su carta:

Itziar Miranda (Manolita) : "Te vamos a echar de menos, querido amigo".

: "Te vamos a echar de menos, querido amigo". Luz Valdenebro (Cristina): "Mr. Storm. Miss Moneypenny Forevaaa".

"Mr. Storm. Miss Moneypenny Forevaaa". Adriana Torrebejano (Lourdes) : "Adiós Guillermo".

: "Adiós Guillermo". Llum Barrera (Socorro) : "Daviiiiiiiiiii!!!!!! ¿Qué haces ahora sin estudiar? Beber vino y gastar poco, ¿no?".

: "Daviiiiiiiiiii!!!!!! ¿Qué haces ahora sin estudiar? Beber vino y gastar poco, ¿no?". Oriol Tarrasón (Abel): "Ya debes estar en el bus hacia Granollers".

"Ya debes estar en el bus hacia Granollers". José Antonio Sayagués (Pelayo): "Ayer mi compañero David Janer se despidió finalmente de #AmarEsParaSiempre. Muchísimas gracias por tu amabilidad, por tu cariño y por compartir tu talento con todo el equipo. Espero que nuestros caminos vuelvan a cruzarse en un futuro!".

Iñaki Miramón (Quintero): "David, te llevas el cariño de todo un equipo, tanto técnico como artístico. Has sido un ejemplo de amor por tu trabajo y entrega. Eres un tío estupendo. Te deseo lo mejor y un abrazo enorme".

Gracias por todo David, ¡Guillermo siempre estará en nuestros corazones!