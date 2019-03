MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1520

La carta de Amelia, gracias a Benigna, ha llegado a su destinataria. Cargada de nervios, miedos e ilusión, Luisita le confiesa a Amelia sus sentimientos: "Entiendo que me escribieras una nota, a veces es muy difícil decir las cosas a la cara. A mí me pasa lo mismo contigo, cuando te miro no me salen las palabras. Antes de leer tu carta yo también estuve anotando lo que me pasaba por dentro, lo que me has hecho sentir y descubrir. Nunca he sentido nada por nadie como lo que siento por ti, yo no puedo separarme de ti. Mientras estemos juntas, los demás me dan igual. Mi prioridad eres tú y lo único que se es que quiero pasar cada día de mi vida contigo"